Apex Frozen Foods Limited est une entreprise indienne qui produit et exporte des produits aquacoles en rayon. La société produit deux types de crevettes : la crevette blanche (Litopenaeus vannamei) et la crevette tigrée noire (Penaeus monodon). Les crevettes Vannamei (crevettes blanches) sont vendues sous les marques Bay fresh, Bay Harvest et BayPremium. La société fournit des produits prêts à cuire à une clientèle diversifiée composée d'entreprises alimentaires, de chaînes de magasins de détail, de restaurants, de clubs stores et de distributeurs répartis sur les marchés développés des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de divers pays européens.

Secteur Pêche et agriculture