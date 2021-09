APG|SGA : Le programme de soutien « Nurture » porte ses premiers fruits

Retour

28 septembre 2021

L'entreprise zurichoise bluu, qui commercialise son détergent innovant du même nom, a été la première start-up à mettre en œuvre avec succès les services de soutien variés avec l'équipe « Nurture » d'APG|SGA. Grâce à des diffusions numériques sur des ePanels et eBoards, à la publicité mobile et à une action de promotion à la gare de Winterthour, bluu a bénéficié d'une campagne Out of Home parfaitement coordonnée.

Depuis le 1er septembre 2021, APG|SGA fait partie du programme de soutien « Nurture » et aide les start-up innovantes à accroître la notoriété de leurs marques. C'était également l'objectif du mentoring de bluu.

bluu rend la lessive plus écologique et plus pratique : ces lingettes détergentes durables sont 20 fois plus légères que les lessives classiques et émettent 95% de CO 2 en moins lors de leur transport. Exemptes de microplastiques, de conservateurs et d'agents de blanchiment, ces lingettes sont entièrement biodégradables. Même l'emballage est entièrement recyclable.

Dans le cadre d'une campagne régionale de publicité extérieure, bluu a fait la promotion de son produit pendant une semaine sur 8 Rail ePanels, 10 City ePanels et 5 Rail eBoards à Winterthour. La publicité mobile et une campagne d'échantillonnage attrayante à la gare ont assuré une coordination précise et à fort impact de la campagne de publicité extérieure et ont suscité un vif intérêt auprès des pendulaires ainsi que des passantes et passants.

Les co-fondateurs, Marko Vidmar (à gauche sur la photo) et Roman Stämpfli (à droite), ont déclaré à propos du programme « Nurture » d'APG|SGA : « En associant Digital Out of Home, publicité mobile et campagne d'échantillonnage, nous avons pu accroître la notoriété de notre marque et distribuer plus de 4 000 échantillons de lingettes détergentes bluu aux passantes et passants. » Les co-fondateurs sont convaincus que cette campagne a permis de créer une expérience client positive et d'améliorer la notoriété, tout en stimulant durablement l'acquisition de nouveaux clients et les ventes.

