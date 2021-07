APG|SGA : Lettre aux actionnaires 2021- 1 / Rapport du 1er semestre (299,7 Kio)

La pandémie de Covid-19 continue d'avoir des répercussions considérables sur l'évolution des activités. Ce n'est que grâce à des mesures systématiques dans tous les secteurs de coûts qu'il a été possible de présenter un résultat amélioré par rapport à la même période de l'année précédente. La période sous revue a donné lieu à un EBITDA de CHF 6.4 millions (période de l'exercice précédent : CHF -0.2 million) et à un EBIT de CHF 1.3 millions (période de l'exercice précédent : CHF -5.1 millions).

Les dépenses de personnel ont été réduites de 7.0% au cours de la période considérée. L'indemnisation du chômage partiel et le report des nouvelles embauches en cas de départ du personnel ont contribué à cette baisse. Malgré de nouvelles dépenses pour des projets de croissance dans le domaine du portefeuille de services numériques ainsi que pour des plates-formes numériques de réservation et de traitement, les frais d'exploitation et d'administration ont de nouveau été sensiblement réduits de 19.3% grâce à une combinaison de mesures d'économie temporaires et durables ainsi qu'à une réduction des activités de sponsoring.

Les frais de redevances et commissions par rapport aux recettes d'exploitation sont de 60.7% au premier semestre 2021 et donc inférieurs au niveau de la période correspondante de l'exercice précédent. La réduction temporaire des redevances dans le cadre des accords Covid-19 ainsi que les changements dans la composition des structures de chiffre d'affaires ont conduit à cette diminution.

Au cours du premier semestre 2021, le groupe APG|SGA a enregistré une baisse de 1.7% des revenus publicitaires pour un total de CHF 105.9 millions. Malgré des conditions de marché difficiles, les revenus immobiliers de CHF 0.9 millions sont légèrement supérieurs au niveau de la même période de l'exercice précédent. Les autres produits d'exploitation sont constitués de gains sur la cession d'immobilisations corporelles qui ne sont plus nécessaires et s'élèvent à CHF 0.3 millions pour la période considérée. Il en résulte des recettes d'exploitation de CHF 107.1 millions au premier semestre 2021, ce qui correspond à une baisse de 2.9%.

Compte tenu de ces conditions extrêmement difficiles, APG|SGA a pris des mesures supplémentaires pour réduire les coûts et garantir les liquidités. Dans le même temps, les projets de croissance numérique ont été systématiquement poursuivis et le portefeuille de services a été élargi de manière à être orienté vers l'avenir. En effet, malgré des circonstances encore difficiles et une visibilité limitée, les facteurs fondamentaux de la publicité extérieure et d'APG|SGA restent positifs à nos yeux. Cela s'est manifesté au deuxième trimestre de l'exercice en cours, où les premiers signes de reprise sont apparus immédiatement après l'assouplissement de certaines restrictions.

Le télétravail obligatoire en Suisse a entraîné une baisse considérable de la mobilité au cours du premier semestre - notamment dans les transports publics. Or, le modèle économique d'une entreprise de publicité extérieure repose sur le plus grand nombre possible de contacts que les supports publicitaires établissent avec la population. Chez APG|SGA, il s'agit d'espaces publicitaires analogiques et numériques dans les espaces publics, mais surtout dans les gares, les transports publics ou à l'aéroport, qui ont tous été fortement touchés par les baisses de fréquentation. En outre, certains secteurs économiques ont fait l'objet de restrictions importantes, ce qui a entraîné une réduction sensible de leurs investissements publicitaires.

Le cash flow provenant des activités d'exploitation est soumis à des fluctuations saisonnières et est toujours plus faible au cours du premier semestre qu'au cours du second. Après prise en compte du cash flow provenant des investissements de CHF 2.5 millions, le cash flow disponible s'élève à CHF -14.1 millions (exercice précédent : CHF 3.0 millions).

Bilan

Le total du bilan a diminué de CHF 5.8 millions pour atteindre CHF 199.4 millions au premier semestre 2021. Les actifs immobilisés sont restés pratiquement inchangés. Les immobilisations incorporelles s'élèvent à CHF 20.3 millions, ce qui correspond à 10.2% du total du bilan. Les actifs circulants ont diminué de CHF 5.3 millions. Alors que les autres créances ont augmenté de CHF 11.0 millions, les immobilisations financières à court terme ont diminué de CHF 6.0 millions et les liquidités et dépôts à terme ont diminué de

CHF 13.7 millions. Au 30.06.2021, les liquidités s'élèvent à CHF 52.9 millions. Les capitaux propres s'élèvent à CHF 91.3 millions, ce qui correspond à un degré d'autofinancement de 45.8%. Les capitaux étrangers à court terme ont diminué de CHF 7.8 millions. Alors que les dettes fournisseurs ont augmenté de CHF 3.4 millions, les comptes de régularisation du passif ont diminué de CHF 9.0 millions.

Marché suisse

Avec CHF 98.7 millions, les revenus publicitaires d'APG|SGA au premier semestre 2021 sont inférieurs de 4.6% à ceux de l'exercice précédent. Sans surprise, les revenus des secteurs du commerce de détail, du tourisme, de la gastronomie et des manifestations artistiques et culturelles ont été particulièrement touchés. En raison des fréquences réduites, les réservations dans les zones de communication des gares, des transports publics et des aéroports ont été nettement plus limitées. L'activité des espaces de promotion a aussi évolué de manière insatisfaisante en raison des faibles fréquences dans le domaine des transports publics. En revanche, le secteur des affiches analogiques « classiques » a connu une évolution des ventes assez robuste. Cela s'explique par le fait que le trafic individuel sur les routes a été nettement moins touché que les transports publics.

Avec la poursuite de l'expansion de son offre de publicité numérique au cours du premier semestre, APG|SGA renforce son rôle de numéro un dans le secteur de la publicité extérieure numérique. Ces derniers mois, de nombreuses nouvelles offres ont été ajoutées dans différentes villes suisses (Locarno, Bellinzone, Zurich, Rapperswil, Uster, Wetzikon, Zoug, Olten, Viège, Baden et Bâle). Toutes ces offres, ainsi que plus de 500 écrans supplémentaires grand format, peuvent également être réservées de manière programmatique et peuvent donc viser des groupes cibles de manière encore plus précise en fonction du lieu et du moment. Dans le sud de la Suisse, l'offre numérique sera également complétée par 120 TrafficMediaScreens dans 81 véhicules des Trasporti Pubblici Luganesi TPL. APG|SGA exploite ainsi de loin le plus grand réseau numérique du Tessin et continue en même temps de renforcer sa position de numéro un dans le domaine de la publicité transports au niveau national.

Dans le cadre de sa stratégie numérique globale, APG|SGA a lancé une toute nouvelle plate-forme de commerce électronique. Il s'agit notamment d'un nouveau site Internet, d'un moteur de recherche complet comprenant 160 000 surfaces publicitaires et, avec APG|SGA easy, d'une boutique en ligne qui établit de nouvelles normes en matière de planification et de réservation de la publicité extérieure analogique et numérique. APG|SGA a pu consolider sa position de numéro un en Suisse pour les offres de médias extérieurs analogiques et numériques dans l'espace de communication attrayant qu'est la montagne. Nombre de destinations de montagne de premier plan comme Anzère, Arosa Lenzerheide, Grächen, Grindelwald-Männlichen, le Chemin de fer de la Jungfrau, Ovronnaz et Zermatt Bergbahnen AG ont décidé de poursuivre à long terme leur coopération et leur partenariat exclusifs avec APG|SGA.

Marché serbe

APG|SGA est active à l'étranger, en Serbie, avec sa filiale Alma Quattro d.o.o., qui a contribué à hauteur de 6.8% au chiffre d'affaires du groupe au cours de la période considérée. Très tôt pendant la période sous revue, un nombre suffisant de doses de vaccin contre la Covid-19 était disponible en Serbie et la stratégie de vaccination a été mise en œuvre très rapidement. Cela a permis à la Serbie d'assouplir largement les mesures visant à contenir la pandémie dès le début du mois d'avril, ce qui a permis à l'économie de se redresser très rapidement.

La forte augmentation des revenus publicitaires au cours du premier semestre 2021 a été de 62.1% en monnaie locale. En raison du renforcement du dinar serbe, l'augmentation en francs suisses a été de 66.7%. Les revenus publicitaires au premier semestre 2021 ont atteint le même niveau qu'au premier semestre 2019, avant la pandémie de Covid-19.