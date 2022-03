APG|SGA : Lettre aux actionnaires / Rapport de gestion 2021 (6,6 Mio)

4 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 16 mars 2022

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Evolution générale des affaires

Les restrictions maintenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ont encore eu une influence déterminante sur l'évolution du chiffre d'affaires et des recettes d'APG|SGA au cours de l'exercice 2021.

L'obligation de travailler à domicile en Suisse a entraîné une baisse massive de la mobilité - notamment dans les transports publics - au premier semestre ainsi que vers la fin de l'année. Or, le modèle commercial d'une entreprise de publicité extérieure repose sur le plus grand nombre possible de contacts que ses supports publicitaires atteignent auprès de la population. Pour APG|SGA, il s'agit de surfaces publicitaires analogiques et numériques dans l'espace public, mais surtout dans les gares, les transports publics ou encore les aéroports, qui ont tous été très fortement touchés par le recul de la fréquentation. A cela se sont ajoutées des restrictions étendues pour certains secteurs de l'économie, ce qui a entraîné une nette réduction de leurs investissements publicitaires. De plus, les garanties minimales et l'augmentation des redevances sur le chiffre d'affaires ont aussi eu des répercussions sur le résultat.

Face à ces conditions extrêmement difficiles, APG|SGA a mis en œuvre différentes mesures pour réduire les coûts et garantir les liquidités. Les actionnaires, les collaborateurs et les partenaires contractuels se sont montrés solidaires et ont contribué à soutenir l'entreprise dans cette situation de crise persistante. Parallèlement, les projets de croissance numérique ont été systématiquement développés et le portefeuille de prestations a été élargi dans une perspective d'avenir. En outre, plusieurs contrats de commercialisation ont pu être conclus ou prolongés l'année dernière. Malgré les circonstances toujours difficiles et la visibilité réduite, les facteurs fondamentaux restent à notre avis toujours positifs, tant pour la publicité extérieure que pour APG|SGA. Cela s'est manifesté au deuxième trimestre ainsi qu'au début du quatrième trimestre, où des tendances de reprise immédiate se sont dessinées après l'assouplissement de certaines restrictions.

Groupe APG|SGA

Les revenus des ventes à l'échelle du groupe ont augmenté de 1.6% pour atteindre CHF 266.1 millions au cours de l'exercice 2021. Les revenus immobiliers ont augmenté de 6.4% pour atteindre CHF 1.8 million. Les autres produits d'exploitation sont des bénéfices sur la vente d'immobilisations corporelles qui ne sont plus nécessaires et se sont élevés à CHF 1.5 million au cours de la période sous revue. Il en résulte un produit d'exploitation de CHF 269.5 millions pour l'exercice 2021, ce qui correspond à une augmentation de 1.6% après correction des facteurs extraordinaires de l'exercice précédent.

Les commissions et redevances ont augmenté de 3.1% au cours de l'exercice 2021. Cette augmentation plus que proportionnelle par rapport aux revenus des ventes est due à des redevances indépendantes du chiffre d'affaires et à la situation de concurrence accrue sur le marché des acquisitions.

Au cours de l'exercice 2021, APG|SGA est parvenue à réduire une nouvelle fois les charges de personnel, d'exploitation et d'administration. Malgré de nouvelles dépenses dans des projets de croissance comme l'extension du portefeuille de prestations numériques et les plates-formes numériques de réservation et de traitement, les charges d'exploitation et d'administration ont pu être réduites de 3.9% grâce à une combi- naison de mesures d'économie temporaires et durables. Les charges de personnel ont pu être réduites de 5.9% au cours de la période sous revue. Outre l'optimisation des processus, les indemnités de chômage partiel ont contribué à cette diminution.