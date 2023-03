APG|SGA : Lettre aux actionnaires / Rapport de gestion 2022-2 (3,5 Mio)

4 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 15 mars 2023

Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Evolution générale des affaires

Comme nous nous y attendions, la levée des mesures de lutte contre la Covid-19 au début de l'année a entraîné une reprise soutenue des comportements de mobilité et donc - en parallèle à nos activités de com- mercialisation et de vente renforcées - une augmentation des revenus publicitaires. Cette évolution positive a été entravée, d'une part, par les conséquences économiques de l'attaque contre l'Ukraine et, d'autre part, par la hausse de l'inflation, les craintes de récession et, en particulier au quatrième trimestre, par les incertitudes liées à une pénurie d'électricité et à ses éventuelles répercussions sur notre activité. En conséquence, les annonceurs ont planifié et réservé leurs campagnes à plus court terme encore que durant les exercices précédents.

Malgré ce contexte général difficile, une augmentation significative des chiffres d'affaires analogiques et numériques a pu être réalisée sur l'ensemble de l'exercice par rapport à l'année précédente. En raison des conditions géopolitiques et macroéconomiques toujours difficiles et de la visibilité réduite qui en découle, APG|SGA a poursuivi avec détermination les mesures d'optimisation des coûts d'exploitation indépendants du chiffre d'affaires. Parallèlement, le portefeuille de prestations dans les domaines de la numérisation, des données et de la publicité programmatique a été développé avec succès.

Groupe APG|SGA

Au cours de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 16.7%. Les revenus immobiliers ont progressé de 5% à CHF 1.9 millions. Les autres produits d'exploitation sont des gains de cession d'immobilisations corporelles devenues inutiles et ont augmenté de 6.7% au cours de l'exercice. Il en résulte des recettes d'exploitation de CHF 314.1 millions pour l'exercice 2022, ce qui correspond à une augmentation de 16.6% par rapport à l'exercice précédent.

Les redevances et commissions ont augmenté de 12.2% au cours de l'exercice. Cette augmentation moins que proportionnelle par rapport aux revenus des ventes est due à des contrats de concession indépendants du chiffre d'affaires, combinés à l'augmentation du volume des ventes. Les charges de personnel ont augmenté de 9.7% au cours de l'exercice 2022. Cela s'explique principalement par une légère augmentation des rémunérations variables et moins d'indemnités de chômage partiel par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation et d'administration ont augmenté de 19.2% au cours de l'exercice. Si les charges d'exploitation et d'administration directement opérationnelles sont restées stables par rapport à l'exercice précédent, les charges de parrainage des campagnes d'affichage dans les domaines de la culture et du sport ont fortement augmenté.

Grâce à des économies d'échelle, à l'optimisation des processus et à la discipline des coûts, les marges ont pu être nettement augmentées. Pour l'exercice 2022, une marge EBITDA de 12.8% (exercice précédent 9.6%) et une marge EBIT de 9.4% (exercice précédent 5.7%) ont été atteintes. En 2022, un résultat net de CHF 23.4 millions a été atteint (exercice précédent : CHF 12.7 millions), ce qui correspond à une augmentation de 84.7%.

Cash flow

Au cours de l'exercice 2022, un cash flow opérationnel de CHF 18.3 millions a été généré (exercice précé- dent : CHF 10.6 millions). Cela correspond à une augmentation de 72.4%. Au cours de l'exercice 2022, le cash flow opérationnel a été influencé très négativement par un retard de paiement de redevances pour les années précédentes lié aux renégociations dues à la pandémie de Covid-19. Après déduction du cash flow provenant des investissements de CHF 4.3 millions (exercice précédent CHF 5.1 millions), le cash flow disponible s'élève à CHF 14.0 millions (exercice précédent CHF 5.5 millions).