Isabelle Welton, présidente du conseil d'administration de NZZ : « La NZZ se focalise stratégiquement sur son activité principale, le journalisme, avec une boussole libérale, soutenue par les revenus des abonnements et la publicité. Avec cette transaction, NZZ participe à l'économie croissante des marchés publicitaires dans le domaine du Out-of-Home. APG|SGA et NZZ sont deux marques de haute gamme fortement ancrées sur le marché suisse, avec une histoire de plus de cent ans chacune. Nous parlons le même langage et partageons les mêmes valeurs fondamentales ; nous sommes synonymes de qualité, de pertinence et de crédibilité maximale. La numérisation croissante des marchés publicitaires offre des opportunités de croissance supplémentaires à NZZ et APG|SGA. »

Dr. Daniel Hofer, président du conseil d'administration d'APG|SGA SA: « Au cours des derniers mois, le conseil d'administration a examiné diverses options concernant la future composition de l'actionnariat de la société, après que les deux actionnaires de référence ont annoncé leur intention de vendre ou réduire leurs participations. L'acquisition d'une participation de 25% par NZZ de JCDecaux SE et Pargesa Asset Management S.A. est un résultat convaincant de ce processus pour la société et toutes les parties prenantes. NZZ représente des standards de haute qualité, poursuit une approche à long terme et orientée sur les valeurs, et a une excellente connaissance du de l'économie suisse. Le conseil d'administration est par conséquent heureux d'accueillir NZZ en tant que nouvelle actionnaire dans APG|SGA. Il est prévu que le conseil d'administration propose un représentant de NZZ pour l'élection au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle. »

