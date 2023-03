APG|SGA : Rapport de gestion 2022 (5,3 Mio)

Mise en œuvre systématique de la stratégie de responsabilité sociale de l'entreprise

Le rapport de durabilité d'APG|SGA a été publié en mai et présente un bilan global positif. APG|SGA fait preuve de conti- nuité en matière de durabilité et s'est engagée sur une voie ambitieuse de réduction des émissions de CO2. Dans le classe- ment climatique de l'organisation environnementale mondiale CDP, APG|SGA a obtenu la note A- pour sa stratégie et sa mise en œuvre. APG|SGA fait ainsi partie des entreprises qui jouent un rôle de pionnier en matière de durabilité en comparaison mondiale. Cette évolution est en accord avec la mise en œuvre systématique de la stratégie de responsabilité sociale de l'entre- prise (stratégie RSE) d'APG|SGA et l'intensification constante de ses efforts. APG|SGA met encore plus l'accent sur la durabilité et la responsabilité d'entreprise et a créé un poste supplémentaire à cet effet, occupé par Andres Trautmann. Le nouveau responsable de la durabilité est chargé de la mise en œuvre de la stratégie de responsabilité d'entreprise (SRE) d'APG|SGA et orientera encore plus fortement vers l'avenir les sujets essentiels que sont la gestion de l'environnement et la responsabilité sociale.

Dans le cadre de la directive européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, tous les collaborateurs et collaboratrices d'APG|SGA ont la possibilité, dans le cadre d'un système d'alerte professionnel, de signaler de manière anonyme des violations des valeurs et des règles ainsi que des directives anti-corruption et anti-fraude à un service d'alerte externe.

Poursuite de la politique de dividende favorable aux actionnaires

Malgré des conditions économiques à nouveau difficiles, APG|SGA peut enregistrer une augmentation significative de son résultat pour l'exercice 2022 et se trouve dans une situation financière très solide. Le Conseil d'administration est donc d'avis que la politique de dividende favorable aux actionnaires visée pour les exercices 2021-2023, avec un versement de 100% du bénéfice consolidé, mais d'au moins CHF 11 par action, doit également être mise en œuvre pour l'exercice 2022, comme prévu.

Le Conseil d'administration proposera donc à l'Assemblée géné- rale de verser un dividende de CHF 11 par action pour l'exercice 2022.

Bonnes perspectives pour la publicité extérieure et APG|SGA

Le potentiel de croissance de la publicité extérieure est incontes- table, notamment en raison des nouvelles possibilités de planifi- cation et d'utilisation offertes par la numérisation, les données et la publicité programmatique. La pénétration, la force d'impact et le meilleur rapport qualité-prix font de la publicité extérieure