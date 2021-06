Zurich (awp) - Le spécialiste de la publicité en extérieur APG/SGA voit son mandat pour l'affichage dans plusieurs villages de vacances alpins reconduit sur le long terme, selon un communiqué paru jeudi.

En Valais, les stations d'Anzère, d'Ovronnaz et de Grächen ont renouvelé leur accord d'exclusivité avec APG/SGA. Il en va de même dans les Grisons et l'Oberland bernois, respectivement pour Arosa et Lenzerheide et pour Grindelwald-Männlichen ainsi que pour le Chemin de fer de la Jungfrau.

