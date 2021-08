APG|SGA : lance le programme pour start-up « Nurture »

Retour

31 août 2021

APG|SGA lance le programme de soutien « Nurture » pour les start-up en Suisse. JCDecaux, numéro un mondial de la publicité extérieure, a déjà lancé avec succès « Nurture » dans différents pays comme le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis ou l'Australie. APG|SGA devient désormais un partenaire de ce réseau. Le programme aide les start-up sélectionnées à faire connaître leurs jeunes marques et à bénéficier de divers autres services dans le cadre de « Nurture ».

Comparativement à d'autres pays, la scène suisse des start-up est considérée comme très active et progressiste. Par exemple, le nombre de financements de start-up suisses a augmenté de 14 % en 2020. Au final, et malgré la pandémie, c'est la coquette somme de 2,1 milliards de francs qui a afflué dans les start-up suisses en 2020, même si le chiffre record de 2,4 milliards de francs pour 2019 a été manqué de peu. Environ 50 000 nouvelles entreprises ont été inscrites au registre du commerce suisse en 2020, soit 5 % de plus que l'année précédente (source : Avenir Suisse, 28.07.2021).

À partir du 1er septembre 2021, APG|SGA fera partie du programme bien établi et réputé « Nurture ». Dans ce cadre, les jeunes entreprises ont accès à un mentorat dans les domaines du marketing, de la publicité extérieure et du data insights, ainsi qu'à des offres exclusives et sur mesure de la part d'APG|SGA. L'objectif est de permettre aux jeunes entreprises de gagner en visibilité dans l'espace public grâce aux conseils et à la gamme complète de produits Out of Home, et de devenir ainsi des acteurs du marché « à part entière ».

Marc Eberhart est responsable de « Nurture » chez APG|SGA et de la coordination internationale. Il occupe ce poste en plus de ses fonctions de Key Account Manager. Marc Eberhart est employé chez APG|SGA depuis le 1er mai 2021. Il a travaillé pendant plus de dix ans dans différentes agences médias et dispose d'une grande expertise : « Je suis très enthousiaste à l'idée d'amener Nurture sur le marché suisse et de mener des start-up innovantes vers le succès grâce à des conseils complets pour des solutions médias Out of Home réussies et assemblées individuellement ». Il est soutenu par une équipe centrale motivée, dotée de diverses compétences spécialisées et s'occupant du développement individuel de solutions clients pour les jeunes entreprises.



