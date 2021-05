Zurich (awp) - Le spécialiste de la publicité extérieure APG SGA a mis en service une plateforme de commerce en ligne. Celle-ci offre notamment une possibilité de chercher des produits (Productfinder) et un accès à la boutique easy pour la planification et la commande de surfaces de publicité analogique et numérique, a précisé l'entreprise mardi.

