APG|SGA: le chef des finances quitte l'entreprise fin 2023

Zurich (awp) - Le directeur financier d'APG|SGA, Beat Hermann, quittera le spécialiste genevois de la publicité en extérieur à la fin de l'année prochaine. La recherche d'un successeur est lancée.

Beat Hermann, CFO depuis 2012, "souhaite à l'avenir se concentrer sur différents projets personnels", selon le communiqué paru vendredi soir.

Le conseil d'administration et la direction "regrettent fortement cette décision, remercient Beat Hermann pour ces nombreuses années de collaboration fructueuse et lui souhaitent d'ores et déjà beaucoup de réussite dans ses nouveaux défis", est-il écrit dans le document.

