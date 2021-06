APG|SGA : De nombreuses destinations de montagne prolongent leur partenariat avec

Retour

24 juin 2021

Les grandes destinations que sont Anzère, « Arosa Lenzerheide », Grächen, Grindelwald-Männlichen, le chemin de fer de la Jungfrau et Ovronnaz ont décidé de poursuivre à long terme leur collaboration exclusive et leur partenariat avec APG|SGA. APG|SGA consolide ainsi sa position de leader en Suisse pour les offres de médias Out of Home analogiques et numériques dans le domaine attractif de la communication « en montagne ».

Les espaces publicitaires analogiques et numériques des destinations d'Anzère, de Grächen, d'Ovronnaz en Valais, d'« Arosa Lenzerheide » dans les Grisons, de Grindelwald-Männlichen, et du chemin de fer de la Jungfrau dans l'Oberland bernois continueront d'être gérés et commercialisés exclusivement par APG|SGA. Les annonceurs continueront ainsi à bénéficier de l'offre complète et du savoir-faire d'APG|SGA en matière de conseil et de traitement de leurs activités de communication en montagne : par exemple, APG|SGA compte parmi ses partenaires environ 90 % de toutes les entreprises suisses de chemins de fer de montagne.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter une fois de plus sur la collaboration avec nos partenaires de longue date malgré ces temps difficiles. Par le passé, APG|SGA a prouvé à maintes reprises qu'elle était en mesure de proposer des systèmes d'orientation, des supports publicitaires et des services parfaitement adaptés qui contribuent à la sécurité, à l'information et au divertissement des clients », déclare Christian Gotter, chef du département Partners & Operations, et membre de la direction d'APG|SGA. Dans chaque destination de montagne, APG|SGA optimise individuellement et développe durablement l'offre de publicité extérieure. Les annonceurs auront ainsi à l'avenir des possibilités encore plus attrayantes de faire une impression durable grâce aux formats publicitaires à fort impact d'APG|SGA - tant sur la population locale que sur les clients actifs à fort pouvoir d'achat en vacances.

Avec une offre nationale totale de 3627 surfaces analogiques, de 60 écrans, de formats publicitaires spéciaux, ainsi que de systèmes de guidage de l'information basés sur des données « infosnow », APG|SGA assure une présence publicitaire innovante, tout au long de l'année et sur tous les territoires de montagne.



Informations

Partenaires : www.apgsga.ch/de/grundeigentuemer/bergbahn-werbeflaeche-vermieten

Marché publicitaire : www.apgsga.ch/de/aussenwerbung/werbekanaele/bergbahn-werbung