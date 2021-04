APG|SGA : Rapport 2020 sur le développement durable

Retour

30 avril 2021

Le nouveau rapport sur le développement durable d'APG|SGA est paru et est entièrement placé sous le signe de l'horizon futur de 1,5°C. APG|SGA considère que l'élaboration d'un rapport honnête et transparent sur ses prestations de service, ses mesures et ses objectifs qui s'inscrivent dans le développement durable fait partie intégrante de son action globale. Le « Rapport 2020 sur le développement durable » présente ses processus opérationnels essentiels, sa gestion des ressources et les mesures qu'elle a mises en œuvre avec succès à l'aide de faits.

APG|SGA rend compte de son engagement actif en faveur de l'environnement depuis plus de 15 ans. Sa stratégie de durabilité, qui est en adéquation avec l'horizon futur de 1,5°C, est au cœur de cet engagement. D'ici 2023, APG|SGA vise une réduction absolue de 30 %, par rapport à 2017, des émissions directement influençables et veut atteindre un « zéro net » d'ici 2035. L'objectif intermédiaire de 2023 pour les « Scope 1 et 2 » concerne toutes les émissions qui peuvent être influencées directement par APG|SGA et exige une réduction annuelle d'environ 420 tonnes d'équivalent CO2 par rapport à 2017.

Markus Ehrle, CEO d'APG|SGA, déclare à ce sujet : « APG|SGA est en très bonne voie. Elle est pionnière en matière de transparence et de mesures environnementales dans le secteur de la publicité extérieure. Par ailleurs, nous voulons nous distinguer dans l'économie du futur en ancrant davantage la responsabilité d'entreprise. »

Responsabilité sociale

APG|SGA s'engage, en outre, à garantir des emplois durables et attrayants et des conditions-cadres équitables. La société SGS (Société Générale de Surveillance SA) mandatée par la Confédération a délivré le certificat Fair-ON-Pay+ à APG|SGA et confirmé que celle-ci observait toutes les prescriptions liées au respect de l'égalité des salaires. APG|SGA assume également sa responsabilité à l'égard de la société.

« Dans le domaine des achats, nous avons des partenariats de longue date avec des institutions sociales, par exemple pour la production de composants des supports publicitaires », indique Alexandre Zimmermann, responsable de l'infrastructure chez APG|SGA.

La meilleure note au classement CDP

Le processus annuel de publication et d'évaluation du CDP (Carbon Disclosure Project) dans le domaine de l'environnement est considéré comme une référence pour attester de la transparence des performances environnementales des entreprises. En 2020, plus de 9600 entreprises ont communiqué des données pertinentes pour le climat au CDP. Dans ce classement mondial de la protection du climat, APG|SGA a reçu la meilleure note, à savoir A (2019 : note A-, 2018 : note B) et figure ainsi parmi les entreprises cotées en bourse les plus renommées au niveau national et international.

« L'obtention de la note A, la meilleure, montre que, en s'engageant comme elle le fait en faveur de l'environnement, APG|SGA se trouve sur la bonne voie. La gestion responsable des ressources et la transparence des rapports sont des éléments importants dans la réalisation de notre objectif global, qui est d'être exemplaire dans le domaine de l'environnement », explique Beat Hermann, CFO d'APG|SGA.

