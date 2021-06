APG|SGA : investit dans une nouvelle dimension de données

Retour

3 juin 2021

L'étude MA Strategy de la REMP permet d'analyser le nombre d'utilisateurs réguliers (RUS) des supports publicitaires et constitue ainsi un outil essentiel pour les annonceurs et les agences en vue d'élaborer un mix média optimal. Etant donné le rôle prépondérant que jouent les transports publics dans notre pays, APG|SGA a décidé d'investir dans la planification de campagnes publicitaires dans les trains, bus et tramways. Une initiative qui permettra aux clients à travers la Suisse d'évaluer plus précisément la portée de ces supports publicitaires auprès des différents groupes cibles de consommateurs.

C'est un fait, la Suisse présente un taux de mobilité élevé. Les habitants utilisent différents moyens de transport public pour se rendre à leur travail, à leurs loisirs ou pour effectuer leurs achats, en particulier dans les zones densément peuplées. Suite à l'annonce récente de l'assouplissement des mesures de lutte contre le Covid-19 par le Conseil fédéral, la mobilité devrait très rapidement retrouver l'ampleur qu'elle avait avant la pandémie. Les usagers des transports publics constituent par conséquent un groupe cible intéressant pour le secteur de la publicité. Pour mieux tenir compte de ce considérable potentiel, APG|SGA a décidé d'investir dans une nouvelle dimension de données afin de mener une analyse indépendante de la publicité dans les transports publics, à l'échelle de la Suisse et cross-média.

« MA Strategy, l'outil intermédias de la REMP, aide les annonceurs et agences à planifier leurs campagnes et à évaluer leurs stratégies médias. Avec l'expansion des transports publics, les supports publicitaires pourront être encore mieux représentés », indique Jella Hoffmann,

directrice exécutive de la recherche et du développement au sein de la REMP. « Désormais, les annonceurs et agences peuvent évaluer la performance du support publicitaire transport, qui comprend soit le train, le bus et le tram, soit le bus et le tram, ou simplement le train, auprès de n'importe quels groupes cibles et sur n'importe quels domaines, et ainsi optimiser leurs stratégies médias », explique Andreas Steltzlen, responsable du service « Transport Advertising » chez APG|SGA.

Les données montrent que la publicité dans les transports publics a une portée non négligeable. Les chiffres de l'étude MACH Consumer de 2020 montrent en effet qu'en Suisse, 2,359 millions de personnes utilisent les transports en commun quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, en particulier dans les agglomérations, zones de forte consommation, au sein de la population active et des jeunes travailleurs en début de carrière. Si toutes ces conditions sont réunies, la publicité dans les transports en commun peut contribuer de manière significative à la réalisation de divers objectifs publicitaires et médiatiques.

Comptant quelque 120 partenaires dans les transports publics et bénéficiant d'un accès à plus de 6000 véhicules, APG|SGA est leader en Suisse dans le domaine de la publicité dans les transports publics. Elle commercialise plus de 100 000 espaces publicitaires analogiques extérieurs et intérieurs, ainsi que 1300 TrafficMediaScreens numériques.



