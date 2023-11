APG SGA SA est une société holding basée en Suisse qui, par le biais de ses filiales, est principalement engagée dans la fourniture de services de publicité extérieure. La société fournit des services de publicité extérieure, notamment des réseaux d'affiches collées, lumineuses et électroniques. La Société couvre tous les aspects de la publicité extérieure : dans la rue, à l'aéroport, dans les centres commerciaux et les gares, dans les régions montagneuses et dans les transports publics. Les filiales nationales à 100% de l'entreprise sont, entre autres, la SGA, la Société Générale d'Affichage SGA, Bercher SA Publicite Generale, APG-SGA Traffic AG, Paron AG, Sportart AG et Swiss Poster Research Plus AG. La société est également présente au Monténégro, en Roumanie et en Serbie. En mars 2014, elle a acquis la participation restante de 50 %, qu'elle ne possédait pas déjà, dans Impacta AG, Bahnhof- und Aussenwerbung et Ecofer AG, des prestataires de services de publicité extérieure basés à Berne.

Secteur Publicité et marketing