APG|SGA : reste le partenaire commercial exclusif de la destination de rêve Zermatt

11.02.21

Zermatt Bergbahnen AG prolonge son partenariat avec APG|SGA. Grâce à ce contrat de commercialisation exclusif, le leader suisse de la publicité extérieure ouvre des possibilités de communication attrayantes aux clients publicitaires du « Matterhorn paradise ». APG|SGA consolide ainsi sa position sur le marché de la publicité extérieure à fort impact en montagne dans les régions touristiques les plus importantes et les plus connues de Suisse.

En tant que partenaire de la plus grande société de remontées mécaniques de Suisse, dont les offres sont disponibles toute l'année, APG|SGA est responsable de l'affichage exclusif dans toute la région. APG|SGA commercialise 103 affiches grand format et huit autres BigPosters rétro-éclairés. S'y ajoutent 115 affiches EntryPortal : il s'agit d'autocollants qui sont fixés sur les lecteurs des tourniquets afin qu'ils soient bien visibles et assurent une sensibilisation répétée. En outre, 27 affiches F12 percutantes sont disponibles aux principaux points de transit très fréquentés dans toute la destination.

Avec ces formats publicitaires classiques, les annonceurs bénéficient d'un environnement de communication unique dans l'air pur de la montagne et atteignent également le public local en plus des touristes montagnards internationaux aisés et de bonne humeur car en vacances. C'est d'ailleurs dans ce cadre unique, à 3883 m d'altitude, qu'APG|SGA propose les supports publicitaires les plus élevés d'Europe. Des espaces publicitaires numériques, intégrés dans le système d'information des clients et présents à tous les points de transit importants, complètent également le portefeuille publicitaire d'APG|SGA.

Zermatt est mondialement connue, riche en expériences, et l'une des destinations de vacances les plus renommées de Suisse. APG|SGA propose un total de 444 espaces publicitaires analogiques et 27 espaces publicitaires numériques sur l'ensemble du territoire communal. Les transports à câbles constituent un pilier primordial et un pôle d'attraction important : avec 360 kilomètres de pistes dans le « Matterhorn ski paradise » et 21 kilomètres de pistes pour le ski d'été sur le glacier, c'est le seul domaine de sports d'hiver ouvert toute l'année en Suisse. Les 32 remontées mécaniques ultramodernes de Zermatt Bergbahnen AG ont généré environ deux millions d'entrées pour la première fois et plus de 14 millions de visites au total en 2019.

