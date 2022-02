ChannelOOH! « What people watch » – Nouveau : possibilité de réservation à la journée

Retour

9 février 2022

ChannelOOH!, une offre exclusive chez APG|SGA dans la communication par images animées, devient encore plus flexible. Grâce à la possibilité de réservation journalière et à de nouveaux supports publicitaires numériques, le groupe cible des 15-49 ans peut être atteint encore plus efficacement.

Selon l'indicateur par branche LSA/SWA 2020, atteindre un groupe cible est le plus grand défi, selon 60% des personnes interrogées. Ce chiffre a même augmenté de 10% par rapport à 2019 et continuera d'augmenter dans un monde médiatisé fragmenté. Grâce à l'assouplissement des mesures liées au virus Corona, par exemple la suppression de l'obligation de travailler à domicile, la publicité dans l'espace public bénéficie d'un « regain de mobilité » et devient ainsi encore plus pertinente et efficace.

Avec ChannelOOH!, APG|SGA met à disposition des annonceurs une possibilité numérique unique en termes de prix et de performance. ChannelOOH! permet notamment de toucher le groupe cible des 15-49 ans, de plus en plus difficile à atteindre, avec précision et en captant efficacement l'attention. Sur les plus de 1'000 écrans géants APG|SGA, 563 ePanels et eBoards sélectionnés dans toute la Suisse sont inclus dans l'offre ChannelOOH!. Tous les ePanels Rail et City en font également partie. Cela permet d'atteindre une pénétration de 62% en 7 jours dans le groupe cible des 15-49 ans.



En résumé, les six principaux avantages de ChannelOOH! - « what people watch » :

Offre phare en matière d'images animées de APG|SGA dans l'espace public Ciblage sur la mobilité « prime time » de la tranche d'âge 15-49 ans Réservation possible au niveau national et par région linguistique - nouveau : également sur une base journalière Environnement de qualité supérieure avec visibilité garantie et Brand Safety Les supports publicitaires vidéo en ligne ainsi que les spots TV sont aisément modulables pour le DOOH Rapport qualité/prix imbattable en termes de CPM, de pénétration et d'impact.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur apgsga.ch/channelooh