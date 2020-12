Classement mondial CDP : APG|SGA est récompensée pour son engagement en faveur du climat avec un A, la note maximale

Retour

08.12.20

CDP, la plateforme à but non lucratif dédiée aux publications en lien avec l'environnement, a publié le 8 décembre 2020 le plus vaste rapport mondial sur les actions pour le climat menées par les entreprises les plus grandes et les plus importantes pour l'environnement. Dans le cadre de cette évaluation reconnue et bien établie du CDP, APG|SGA figure parmi les entreprises cotées en bourse les plus respectueuses de l'environnement au monde. En décrochant la note maximale, elle se classe parmi les entreprises d'excellence sur l'échelle du « CDP Climate Score » au niveau national et international. Cette évaluation, obtenue pour la quatrième fois consécutive, représente une amélioration par rapport aux années précédentes et souligne les efforts qu'APG|SGA a constamment déployés dans le cadre de sa stratégie de responsabilité d'entreprise.

APG|SGA est un prestataire de premier plan en matière de médias Out of Home analogiques, numériques et mobiles en Suisse. En obtenant un A au classement international du CDP relatif à la lutte contre le réchauffement climatique, l'entreprise a rejoint les meilleurs dans le domaine. Le CDP met à la disposition des entreprises du monde entier un système d'évaluation qui leur permet de mesurer et de communiquer de façon transparente leur impact environnemental. Il vérifie les informations soumises et détermine le Climate Score. Dans le classement actuel, APG|SGA a obtenu un excellent résultat au niveau mondial en décrochant la note A et s'est encore améliorée par rapport aux années précédentes (2017 : note C-, 2018 : note B, 2019 : note A-).

Les performances environnementales de 9600 entreprises évaluées

Le processus annuel de publication et d'évaluation du CDP dans le domaine de l'environnement est considéré comme une référence pour attester de la transparence des performances environnementales des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs et plus de 150 acheteurs en gros ont soutenu la publication de données sur les conséquences, les risques et les opportunités en matière d'environnement sur la plateforme du CDP, respectivement avec des actifs à hauteur de plus de 106 milliards de dollars et des dépenses d'acquisition pour les entreprises à hauteur de 4 milliards de dollars. En 2020, plus de 9600 entreprises ont répondu présent, un chiffre encore jamais atteint. Le CDP utilise une méthodologie indépendante détaillée pour évaluer ces entreprises et donne une note allant de A à D-, basée sur l'exhaustivité de la publication, la prise de conscience et la gestion des risques environnementaux, la démonstration de pratique éprouvées en lien avec le rôle de leader dans le domaine de l'environnement ainsi que la détermination d'objectifs ambitieux, réalisables et qui s'appuient sur des faits. Les entreprises qui ne publient pas suffisamment d'informations, voire ne publient rien, obtiennent un F.

Les actions spécifiques d'APG|SGA en faveur de l'environnement

Le classement 2020 relatif à la lutte contre le réchauffement climatique montre que les stratégies, les offensives d'optimisation et les mesures concrètes d'APG|SGA visant à réduire les nuisances environnementales portent leurs fruits et que les bonnes pratiques actuelles sont réellement appliquées. Les émissions de gaz à effet de serre ont été considérablement réduites. Par ailleurs, l'entreprise a fortement encouragé la création de produits respectueux de l'environnement, les évolutions technologiques et l'optimisation des processus au sein de la chaîne de création de valeur. A l'heure actuelle, la stratégie de durabilité est en adéquation avec l'objectif climatique visant à maintenir la hausse de la température à 1,5 °C. D'ici 2023, APG|SGA vise une réduction de 30 % des émissions directement influençables par rapport à 2017 et veut atteindre un « zéro net » d'ici 2035.

Paul Simpson, CEO du CDP : « Nous félicitons toutes les entreprises qui figurent sur la liste A de cette année. Notre liste A met à l'honneur les entreprises comme APG|SGA qui se préparent à se démarquer dans l'économie du futur en agissant dès aujourd'hui. Jouer un rôle de leader en matière de transparence et d'actions environnementales est l'une des étapes les plus importantes que les entreprises peuvent franchir et c'est encore plus impressionnant de le faire en cette année difficile marquée par le Covid-19. L'ampleur du risque auquel les entreprises sont soumises face aux changements climatiques est énorme et nous savons que les occasions d'agir l'emportent largement sur les risques que représente l'inaction. La direction du secteur privé va mettre en place une « boucle d'ambition » pour renforcer l'action de l'Etat et s'assurer que les ambitions mondiales visant à créer une économie durable « zéro net » deviennent une réalité. »

Markus Ehrle, CEO d'APG|SGA : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu un A dans le classement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Décrocher la meilleure note est une belle récompense. Nos objectifs et nos mesures sont en adéquation avec l'état actuel de la recherche sur le climat et l'accord de Paris. APG|SGA a déjà mis en œuvre de multiples mesures en lien avec l'objectif climatique du « 1,5 °C ». Le passage à une économie durable nous incite par exemple à faire des progrès au niveau de notre flotte de véhicules en y intégrant des techniques de propulsion alternatives, mais aussi au niveau de nos innovations de produits ou de l'optimisation de l'énergie dans la rénovation de nos bâtiments. »

Beat Hermann, CFO d'APG|SGA : « Notre note A confirme que nos performances et notre transparence en matière de protection de l'environnement sont à la pointe. Nous sommes conscients de notre responsabilité globale - envers la société, les collaborateurs et l'environnement, ainsi qu'envers nos actionnaires et partenaires commerciaux. L'orientation durable de notre entreprise est une condition de base pour la viabilité future d'APG|SGA. Penser et agir de manière responsable fait partie des valeurs d'APG|SGA et constitue depuis des décennies une base de décision importante pour la direction de l'entreprise. Nous nous consacrons à la protection du climat et au développement durable. »

La méthodologie complète et les critères exigés pour figurer sur la liste A sont disponibles sur le site Internet du CDP : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

Vous trouverez le rapport 2019 sur le développement durable ainsi que d'autres détails sur la responsabilité d'APG|SGA ici : https://www.apgsga.ch/fr/investor-relations/responsabilite/environnementgestion-durable/

