Classement mondial CDP : l'APG|SGA décroche la note A- pour son engagement responsable et respectueux du climat

13 décembre 2022

L'APG|SGA continue sa route vers la durabilité et s'est engagée sur une voie ambitieuse en matière de réduction des émissions de CO2. Dans le classement de bonne conduite en matière environnementale de l'organisation internationale CDP, l'APG|SGA s'est vu attribuer la note A- pour sa stratégie et sa mise en œuvre.

Pour ses efforts dans les domaines de la transparence des entreprises et de la protection du climat, l'APG|SGA s'est vu attribuer la note A- par l'organisation environnementale à but non lucratif CDP. L'APG|SGA fait donc partie des entreprises, qui jouent un rôle de pionnier à l'échelle mondiale en matière de durabilité. Cette évolution est en accord avec la mise en œuvre résolue de la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise (stratégie RSE) d'APG|SGA et l'intensification constante de ces efforts.



Markus Ehrle, CEO de l'APG|SGA, déclare : « Nous participons au rapport CDP depuis 2017 et informons ouvertement nos parties prenantes sur notre stratégie RSE. Le bon résultat A- obtenu à plusieurs reprises dans le classement CDP est pour nous à la fois une confirmation et une motivation. Confirmation que nous sommes sur la bonne voie avec nos mesures pour une publicité extérieure plus durable, et motivation à poursuivre dans cette voie avec constance. Cela signifie que nous mettons à profit notre longue expérience et nos réseaux pour prendre d'importantes mesures de durabilité, même durant les périodes où les défis à relever sont nombreux ».

Exemples de l'engagement d'APG|SGA en faveur du climat

APG|SGA s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de protection du climat et vise une réduction de moitié de ses émissions nettes de CO2 d'ici 2027 par rapport à 2017, ainsi qu'un bilan CO2 neutre d'ici 2035.

APG|SGA investit dans une nouvelle installation photovoltaïque sur le site de Zurich et dans l'utilisation de véhicules utilitaires et commerciaux électriques.

APG|SGA utilise 100 % d'éco-énergie « naturemade star » issue de sources renouvelables. Par ailleurs, des optimisations de la technique des bâtiments, des engagements dans la chaîne de création de valeur ainsi que des innovations de produits peu gourmandes en énergie contribuent à mettre l'entreprise sur la voie de la réussite concernant son objectif climatique.

Le CDP relève chaque année la barre

Par le biais d'un questionnaire complet, le CDP vérifie chaque année si les entreprises contribuent effectivement à limiter l'augmentation de la température mondiale de 1,5 degré Celsius par rapport au niveau préindustriel. Le processus de publication et d'évaluation de l'organisation à but non lucratif CDP est considéré comme une référence pour attester de la transparence des performances environnementales et du niveau de responsabilité des entreprises. Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises participantes et leur accorder une note allant de A (meilleur résultat) à D-. Il prend en compte des critères tels que l'exhaustivité des publications, la prise de conscience et la gestion des risques environnementaux, l'adoption de bonnes pratiques en matière de leadership environnemental, ainsi que la détermination d'objectifs ambitieux, réalisables et s'appuyant sur des faits. L'échelle de mesure du questionnaire CDP est développée et augmentée chaque année afin de garantir que même les entreprises bien notées soient contraintes de s'améliorer continuellement.

Informations supplémentaire

La méthodologie de notation et les critères exigés sont disponibles sur le site Internet du CDP : www.cdp.net/fr/scores/cdp-scores-explained

Vous trouverez ici le rapport 2021 sur le développement durable, ainsi que des informations sur la stratégie de responsabilité d'entreprise de l'APG|SGA: www.apgsga.ch/fr/a-propos-de-nous/durabilite