Malgré son plongeon en 2020, APG/SGA optimiste pour l'avenir

Genève (awp) - Le spécialiste de l'affichage publicitaire APG/SGA se dit optimiste quant à l'avenir, malgré un bénéfice et des ventes en recul du fait de la crise pandémique. La direction veut croire à une reprise, bien que les ventes aient encore diminué en ce début d'année 2021. Aucun dividende ne sera versé pour l'exercice 2020.

Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires du groupe genevois a diminué de 17,8% à 261,9 millions de francs suisses, selon le rapport publié lundi. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fondu de plus de moitié à 26,9 millions et le bénéfice net a été divisé par plus de trois à 13,2 millions, en incluant une vente immobilière. Dans l'ensemble, ces résultats sont meilleurs qu'attendu par les analystes consultés par AWP.

Toutefois, comme pour 2019, les actionnaires seront priés de se passer de dividende pour l'exercice écoulé. Le conseil d'administration recommande une distribution de 100% du bénéfice net consolidé pour les exercices 2021, 2022 et 2023, tout en garantissant un dividende d'au moins 11 francs suisses par action.

Après un effondrement de son chiffre d'affaires dans la première moitié de l'année en raison de la pandémie, APG/SGA a noté une reprise des revenus parfois supérieurs à ceux de 2019, comme ceux enregistrés au troisième trimestre, a indiqué le directeur général (CEO) Markus Ehrle en conférence de presse.

Selon lui, cette remontée a freiné le plongeon des ventes en glissement annuel au second semestre à 7,3% seulement, alors qu'une baisse de 28% avait été enregistrée au premier semestre.

En janvier et février, la société genevoise a de nouveau enregistré une baisse importante de son chiffre d'affaires en lien avec les nouvelles mesures de confinement et la réduction de la fréquentation des espaces publics. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé en mars ou en avril 2020, "il y a de l'activité sur le marché", assure Markus Ehrle.

"Malgré des conditions générales toujours difficiles et une visibilité limitée pour l'année 2021, les fondamentaux de la publicité extérieure et d'APG/SGA restent selon nous positifs, comme le montrent le début de l'année, ainsi que la dynamique satisfaisante des recettes au troisième trimestre 2020, après la levée du confinement", renchérit le groupe.

Plébiscité par les analystes

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) fait l'éloge d'une performance "étonnamment bonne", au vu des recettes sous pression en raison de la crise pandémique. Même verdict du côté de Julius Bär, qui évoque des chiffres "pas aussi mauvais" que ce que l'on pouvait craindre.

La ZKB qualifie par ailleurs de "très alléchante" la nouvelle politique de dividende annoncée par le groupe genevois, même si les actionnaires ont été priés une nouvelle fois de se passer de rémunération en 2020.

A la Bourse, l'action APG/SGA a terminé sur un gain de 11,8% à 210 francs suisses, dans un SPI en hausse de 0,33%.

