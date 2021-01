Swiss Poster Award 2020 : malgré les circonstances, 2020 restera une année forte avec de nombreuses candidatures et 34 campagnes nominées exceptionnelles

Retour

28.01.21

Le Swiss Poster Award est le plus grand concours créatif en matière de communication commerciale pour la publicité extérieure analogique, numérique et innovante en Suisse. Il récompense le travail de conception et de création, souligne la force et l'importance du média «affiche» par rapport aux autres médias, et honore la conception exemplaire et l'utilisation des médias Out of Home. Malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le millésime d'affiches de l'année 2020 a su convaincre le jury : 34 campagnes ont en effet été nominées. Nous connaîtrons les lauréats le 11 mars 2021.

Le jury d'experts indépendant, composé de 20 personnalités des domaines de la publicité, de la culture et du design, a évalué près de 150 candidatures, sous la direction de son président Christian Brändle, également directeur du Musée du design de Zurich. 34 campagnes nominées ont été retenues pour le Swiss Poster Award 2020. Elles se sont démarquées par leur originalité, la mise en œuvre de leur message publicitaire et la créativité de leur réalisation. A la fois marquantes et invitant à la réflexion, les campagnes d'affichage de cette année 2020 ont particulièrement impressionné par leur expressivité et leur force linguistique. Par ailleurs, elles se sont davantage inscrites dans le paysage numérique, créant ainsi une certaine dynamique. Et la catégorie « Out of Home Innovations » a prouvé une fois encore que la publicité extérieure ne connaît aucune limite ou presque. La shortlist révèle des clients et des domaines d'application très divers pour les médias Out of Home, qu'il s'agisse de la banque UBS, des Journées de Soleure ou encore du grossiste en électronique Otto Fischer.

Annonce des lauréats

Les noms des lauréats du Swiss Poster Award 2020 retenus à partir de la shortlist seront communiqués le 11 mars 2021. Le suspense est à son comble pour savoir qui sortira vainqueur parmi toutes les catégories et qui remportera le « Poster of the Year 2020 ». L'annonce du gagnant du prix tant convoité se fera autrement que lors de la traditionnelle soirée « APG|SGA Poster Night » qui, en raison de la pandémie de Covid-19, ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année.

La shortlist en un coup d'œil

Voir le tableau récapitulatif de toutes les campagnes nominées (PDF)

En attendant l'annonce des gagnants, les campagnes nominées seront présentées sur les réseaux sociaux :

#swissposteraward #posternight

