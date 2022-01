Swiss Poster Award 2021 : Shortlist

Retour

26 janvier 2022

Le Swiss Poster Award est le plus important concours créatif en matière de communication commerciale pour la publicité extérieure analogique, numérique et innovante en Suisse. Il récompense le travail de conception et de création tout en soulignant la force et l'importance de l'affiche par rapport aux autres médias. Malgré les restrictions liées à la situation sanitaire, 2021 fut un bon millésime : parmi 220 candidatures, le jury a sélectionné 33 campagnes exceptionnelles. Les lauréats et lauréates des six catégories seront connus début mars 2022.

Le jury d'experts indépendant, composé de 18 personnalités venues du monde de la publicité, de la culture et du design, a évalué près de 220 candidatures sous la direction de son président Christian Brändle, également directeur du Musée du design de Zurich. « Nous avons compté environ 70 candidatures de plus que l'an dernier, une hausse dont on ne peut que se réjouir. En tout, ce sont 33 campagnes qui ont trouvé leur place sur la shortlist du Swiss Poster Award 2021. Elles se sont démarquées par leur originalité, la mise en œuvre de leur message publicitaire et la créativité de leur réalisation », explique Christian Brändle.

À la fois marquantes et invitant à la réflexion, les campagnes d'affichage de cette année 2021 ont particulièrement impressionné par leur expressivité et leur force linguistique. Par ailleurs, les messages publicitaires se sont davantage inscrits dans le paysage numérique, ce qui les a rendus plus dynamiques. La catégorie Out of Home Innovations a en outre prouvé une fois encore que la publicité extérieure ne connaît aucune limite ou presque. La shortlist révèle des clients et des domaines d'application très divers pour l'Out of Home Media. Pour n'en citer que quelques uns, on retrouve des clients aussi variés que les Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) avec la campagne « Werbelinie » à l'occasion de la réouverture progressive des réseaux de transport en commun après le confinement, GESKA AG avec une campagne sur le goût polarisant du schabziger glaronais, le Festival de jazz de Willsau qui a dû annuler son édition 2021, les Hôpitaux universitaires de Genève avec leur campagne de prévention du suicide « We hear you call », ou encore la SUVA Lucerne avec sa campagne de printemps « Zecken-Menü ».

Annonce des lauréats

Le suspense est son comble pour savoir qui remportera chaque catégorie et le prix « Poster of the Year 2021 ». Les lauréats seront connus début mars et célébrés dans la foulée. Cette année encore la fête aura lieu en petit comité, la traditionnelle « APG|SGA Poster Night 2022 » devant être annulée en raison de la situation sanitaire.

La shortlist en un coup d'œil

Voir le tableau récapitulatif de toutes les campagnes nominées

En attendant l'annonce des gagnants, les campagnes nominées seront présentées sur les réseaux sociaux.

