What people watch : APG|SGA lance ChannelOOH!

Retour

05.10.20

Le leader suisse de la publicité extérieure lance « ChannelOOH! », une nouvelle offre de communication en images animées spécialement orientée vers le groupe cible des 15-49 ans, pertinent pour la publicité. Avec ChannelOOH!, APG|SGA met à la disposition des annonceurs un support unique en termes de rapport qualité-prix pour faire la promotion d'une tranche d'âge attrayante mais toujours plus difficile à atteindre de manière précise et accrocheuse. Tous les ePanels et les eBoards installés dans les gares et les centres-villes peuvent être programmés pour diffuser des publicités sur des créneaux horaires précis. ChannelOOH! est disponible à la réservation au niveau national et par région linguistique dès le 5 octobre 2020.

Avec sa nouvelle marque ChannelOOH! accompagnée du slogan « what people watch », APG|SGA démontre la force de son offre numérique sur le territoire suisse. Un nouveau produit de réseau a d'ailleurs été spécialement créé pour ChannelOOH!. Cette solution performante offre une alternative aux autres chaînes de médias dont l'importance et la portée diminuent en raison de la modification de l'offre et des comportements d'utilisation des médias. Cela concerne notamment les 15-49 ans, un groupe cible jeune et mobile justement ciblé par ChannelOOH!.

Les annonceurs profitent de diffusions concentrées pendant les créneaux horaires définis sur lesquels il est prouvé que les 15-49 ans sont en grande majorité « Out of Home ». Ainsi, pour une inscription de sept jours, par exemple, on atteint une portée nationale de 60 %. En Suisse alémanique, on dépasse même les 65 %.



Informations

www.apgsga.ch/channelooh

Contact

APGISGA, service de presse

Tél. +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch



Téléchargements Communiqué de presse