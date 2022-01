APL Apollo Tubes Limited : Un niveau d'achat

Données financières INR USD EUR CA 2022 123 Mrd 1 658 M 1 449 M Résultat net 2022 5 919 M 80,0 M 70,0 M Tréso. nette 2022 380 M 5,14 M 4,49 M PER 2022 41,3x Rendement 2022 0,38% Capitalisation 228 Mrd 3 088 M 2 693 M VE / CA 2022 1,86x VE / CA 2023 1,66x Nbr Employés 1 957 Flottant 60,5% Prochain événement sur APL APOLLO TUBES LIMITED 27/01/22 Q3 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 911,10 INR Objectif de cours Moyen 1 054,79 INR Ecart / Objectif Moyen 15,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Sanjay Gupta Chairman & Managing Director Deepak Goyal Chief Financial Officer Dinesh Talniya Chief Information Officer Arun Agrawal Chief Operating Officer C. S. Deepak Secretary & Compliance Officer