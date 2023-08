APL Apollo Tubes Limited est un producteur de tubes en acier de construction en Inde. La société produit des tubes d'acier soudés par résistance électrique (ERW). Son offre multi-produits comprend plus de 1 100 variétés de tubes pré-galvanisés, de tubes en acier de construction, de tubes galvanisés, de tubes noirs MS et de sections creuses. La société propose ses produits sous différentes marques, notamment Apollo Fabritech, Apollo Build, Apollo DFT, Apollo Column, Apollo Coastguard, Apollo Bheem, Apollo Green, Apollo Z+, Apollo Standard, Apollo Agri, Apollo Elliptical, Apollo Oval, Apollo D Section, Apollo Narrow et Apollo Chaukhat, entre autres. Ses produits sont utilisés dans diverses applications, dont l'agriculture et la plomberie, la lutte contre les incendies, le mobilier, les métros, les garde-corps, les panneaux solaires, les grilles de balcon, les hangars, les structures de serre, la plomberie et les poteaux d'éclairage, entre autres. La société possède des unités de production en Uttar Pradesh, au Tamil Nadu, au Chhattisgarh, au Maharashtra et au Telangana.

Secteur Acier