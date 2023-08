Le conseil d'administration d'APL Apollo a annoncé la nomination de Charu Malhotra au poste de directrice de la marque. Professionnelle chevronnée du marketing, Charu Malhotra apporte une riche expérience à son nouveau rôle, où elle sera chargée de diriger l'objectif de la marque et d'assurer une communication unifiée qui s'aligne sur les objectifs commerciaux de l'ensemble d'APL Apollo. Charu apporte une expérience exceptionnelle dans la gestion de la croissance des marques dans les secteurs du luxe et des produits haut de gamme.

Le profil unique de Charu s'est construit au cours de deux décennies d'expérience où elle a constamment construit des marques et des entreprises grâce à une connaissance approfondie des consommateurs et du marché, à une réflexion stratégique et à une capacité à traduire les valeurs de la marque de manière cohérente dans différentes catégories et de manière aspirationnelle. L'illustre carrière de Mme Malhotra s'étend sur deux décennies marquées par la mise en œuvre réussie de stratégies de marque, l'augmentation de la présence sur le marché et la génération de revenus grâce à des campagnes de marketing innovantes. Lors de son dernier passage chez Hindware ltd en tant que vice-présidente et responsable du marketing, elle a joué un rôle essentiel dans la transformation de la marque et dans la relance de la marque qui trouve un écho auprès des milléniaux.

Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le ET Inspiring Women leader et le Women Super Achiever Award, décernés par des organisations prestigieuses. Alors que Charu s'associe à APL Apollo, nous sommes impatients de nous embarquer dans un voyage d'innovation, de cultiver la croissance et d'établir un héritage durable au sein de l'industrie.