APM Human Services International Limited est un prestataire de services de santé et de services à la personne basé en Australie. Les services de la société comprennent des évaluations, des interventions médicales et psychologiques, la réadaptation médicale, psychosociale et professionnelle, la formation professionnelle et l'aide à l'emploi, ainsi que des services d'aide à la communauté. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'ANZ (Australie et Nouvelle-Zélande), l'Amérique du Nord (Canada et États-Unis) et le reste du monde. ANZ comprend les services d'emploi, la santé et le bien-être, les communautés et les évaluations, le handicap et les services d'aide aux personnes âgées. L'Amérique du Nord comprend les services de l'emploi et la santé et le bien-être. Le reste du monde comprend les services d'emploi, la santé et le bien-être, les communautés et l'évaluation. La société, qui compte 1 700 sites, opère dans 11 pays, dont l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, l'Espagne, Singapour et la Corée du Sud.