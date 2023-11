APM Terminals Bahrain BSC est une entité basée au Bahreïn qui est principalement engagée comme opérateur portuaire. La Société a un seul secteur d'activité, à savoir les services portuaires, qui comprennent principalement des services tels que les services de conteneurs, les services de fret général et les services maritimes, ainsi que les activités qui y sont liées au Bahreïn. La société est l'opérateur du port Khalifa Bin Salman (KBSP) et possède environ 76 terminaux dans le monde entier qu'elle gère seule ou avec un autre partenaire opérationnel. La société peut répondre à la demande d'environ 250 navires par jour et d'un total de 40 millions d'unités par an. Situé sur environ 900 000 mètres carrés de terres récupérées, le port dispose de 1 800 mètres de quai qui comprennent un terminal à conteneurs desservi par des grues post-panamax d'environ 61 mètres, ainsi que des installations pour les marchandises générales, les rouliers (RO-RO) et les passagers. Les installations pour les passagers comprennent un terminal dédié aux passagers, capable de traiter les escales de croisières et de ferries.

Secteur Services portuaires