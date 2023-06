Apogee Enterprises, Inc. : Craig-Hallum toujours neutre sur le dossier

Apogee Enterprises, Inc. est un fournisseur de produits et de services architecturaux pour la fermeture de bâtiments, et de produits en verre et en acrylique utilisés dans des applications de préservation, de protection et d'amélioration de la vision. La société opère à travers quatre segments : Architectural Framing Systems, Architectural Glass, Architectural Services et Large-Scale Optical Technologies (LSO). Le segment Architectural Framing Systems conçoit, étudie, fabrique et finit des systèmes de fenêtres, de murs-rideaux, de vitrines et d'entrées en aluminium pour l'extérieur des bâtiments. Le segment du verre architectural revêt et fabrique le verre utilisé dans les systèmes de fenêtres et de murs sur mesure des bâtiments commerciaux. Le segment Architectural Services intègre les services techniques, la gestion de projet et les services d'installation sur le terrain pour la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de systèmes de verre et de murs-rideaux pour les bâtiments. Le segment LSO fabrique des produits de vitrage pour les marchés de l'encadrement sur mesure, des beaux-arts et de l'optique.

Secteur Fournitures de construction et installation