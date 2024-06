Apogee Minerals Ltd. a annoncé que la société planifie des programmes de terrain consistant en des travaux géophysiques sur ses projets Pine Channel et Shasko Bay, situés à environ 40 km à l'ouest de Stony Rapids, en Saskatchewan, qui est le centre logistique et commercial du nord de la Saskatchewan. La partie nord de la propriété Pine Channel, d'une superficie de 8 878 hectares, abrite de nombreuses occurrences d'or allant de quantités infimes à des teneurs allant jusqu'à 870 g/t Au dans des échantillons prélevés au hasard. Des forages historiques peu profonds ont intercepté 0,6 m de 63,50 g/t Au (Algold Bay, SMDI 1575), 1,75 m de 5,27 g/t Au (ELA, SMDI 1574) et 0,5 m de 407,96 g/t Au.

La minéralisation est interprétée comme étant étroitement liée à des zones de cisaillement orientées nord-ouest/sud-est qui sont communément identifiables dans les données magnétiques à haute résolution. La cible uranifère de Shasko Bay est située sur la rive sud du lac Athabasca. Des levés électromagnétiques (EM) aéroportés réalisés en 2005 et 2007 ont permis d'identifier des caractéristiques conductrices sur la propriété, considérées comme susceptibles de contenir des minéralisations d'uranium de type discordance et socle.

Un sondage effectué en 2007 (RL-07-01) a recoupé une anomalie en uranium dans la discordance à proximité d'une plaque conductrice modélisée, d'autres plaques n'ayant pas été testées par forage. Le prochain programme d'exploration à Shasko Bay comprendra 148 kilomètres linéaires de données EM et magnétiques aéroportées intercalaires à haute résolution. Les données du levé seront utilisées pour modéliser les structures conductrices afin de faciliter la planification des futurs trous de forage.

Résumé de la propriété aurifère de Pine Channel : Le principal type de gisement exploré à Pine Channel est un gisement d'or filonien-quartzien (filonien) contrôlé par la structure. Les occurrences minérales sur la propriété de Pine Channel contiennent principalement de l'or, avec de rares occurrences de métaux de base. Dans les tenures de Pine Channel, il y a dix-huit indices historiques rapportés par le Saskatchewan Mineral Deposit Index (SMDI).

Les faits saillants des travaux historiques documentés et des résultats déjà publiés sont les suivants Le forage historique de North Norite Bay qui a donné 407,96 g/t Au sur 0,5 m ; le forage ELA qui a donné 39,96 g/t Au sur 0,55 m (SMDI 1574) ; les forages G-1 et G-3 qui ont donné 3,20 g/t Au sur 1 m ; les échantillons de tranchées de l'Occurrence No. 6 /Occurrence No. 8 qui ont donné 90.6 g/t Au sur 0,2 m (SMDI 1581) ; et les échantillons de la tranchée Cole Lake Ni-Cu qui ont donné 6,2 g/t Au, 0,01 % Ni et 0,06 % Cu sur 3,0 m. La cartographie gouvernementale de la région de Pine Channel date de 1913, et les premiers travaux de l'industrie ont été signalés en 1950.

Au total, 51 rapports d'évaluation ont été déposés dans le périmètre actuel de Pine Channel. Les anciens exploitants comprennent Golden Rule Resources Ltd. et Colchis Resources Ltd. qui ont tous deux été actifs sur le projet au cours des années 1980, la dernière période d'exploration soutenue dans la région. Les travaux les plus récents avant l'acquisition des titres miniers par Eagle Plains en 2018 ont été réalisés en 2013, lorsque la zone a fait l'objet d'un levé électromagnétique aéroporté à domaine temporel variable visant à localiser des cibles pour la prospection de diamants.

Au total, 6 066 mètres de forage au diamant ont été réalisés dans 115 trous historiques à l'intérieur des limites actuelles des claims de la propriété Pine Channel, la majorité des trous ayant une longueur inférieure à 100 mètres. Bien que les forages à large espacement aient recoupé une minéralisation aurifère significative par endroits, la plupart des forages ont été réalisés à l'aide de carottes de faible diamètre, ce qui est considéré comme inefficace pour évaluer les cisaillements et les veines aurifères à haute teneur que l'on trouve à Pine Channel.

Les premiers travaux d'exploration systématique enregistrés sur la propriété de Pine Channel ont été réalisés en 1950 par Goldfields Uranium Mines. Le premier programme significatif sur la propriété a été réalisé en 1980 par Golden Rule Resources qui a effectué 246 km de lignes de levés aéroportés EM (INPUT) et magnétiques. Des travaux de suivi sur le terrain ont permis de localiser 11 occurrences significatives.

De 1985 à 1988, Colchis Resources a réalisé des levés géophysiques VLF-EM, des études biogéochimiques, des prospections, des échantillonnages de sol et des tranchées, suivis de forages au diamant peu profonds sur des cibles sélectionnées. Le projet Pine Channel se situe dans le domaine de Tantato, composé de gneiss fortement déformés qui forment la marge orientale du craton archéen de Rae. Les roches métamorphiques qui ont été soumises à divers degrés de déformation forment la majorité de la zone de la propriété.

En 2019-2020, Eagle Plains a réalisé des programmes de terrain axés sur la prospection et la cartographie dans les zones d'occurrences minérales connues. Les travaux ont confirmé la présence généralisée de veines de quartz aurifères et de systèmes de cisaillement associés dans la propriété Pine Channel. Les résultats analytiques des soixante-douze échantillons de roche prélevés en 2020 vont de 6 ppb Au à 68 400 ppb Au.

Vingt-trois des échantillons ont donné des résultats supérieurs à 1 g/t Au, et huit ont donné des résultats supérieurs à 10 g/t Au. Parmi les indices connus, les plus encourageants sont l'indice du puits ELA et les indices n° 6 et n° 8, qui présentent tous deux des anomalies aurifères.

8, qui présentent tous deux des résultats géochimiques aurifères anormaux et un potentiel de prolongement latéral de la minéralisation connue. Résumé du projet Shasko Bay : Le projet Shasko Bay est situé le long de la rive sud-est du lac Athabasca dans le nord de la Saskatchewan, à 20 km au sud-est de Fond-du-Lac et à proximité du projet Pine Channel de la société. Les concessions sont accessibles par bateau, barge, route d'hiver ou avion équipé de flotteurs depuis le village de Stony Rapids, qui dispose d'un accès routier en toute saison.

Le projet est actuellement détenu à 100 % par Eagle Plains Resources Ltd. avec un NSR sous-jacent de 2 % en faveur d'Eagle Royalties Ltd. (CSE : ER). Le projet a été jalonné par Eagle Plains au début de 2023 en reconnaissance du potentiel aurifère et du potentiel uranifère de discordance qui est si bien connu dans le district, à proximité des contacts basaux de la Formation Athabasca. Apogee a acquis le droit d'acquérir jusqu'à 80 % d'intérêt dans le projet auprès d'Eagle Plains, selon les modalités de l'entente sous-jacente, moyennant des frais de jalonnement minimes, car le projet se trouve dans la zone d'intérêt mutuel (ZIM) entourant le projet Pine Channel.

Entre la fin des années 1960 et le début des années 2000, la région a été explorée par diverses sociétés à la recherche d'uranium et d'or. Le gisement d'uranium de Fond Du Lac, situé à 24 km au nord-ouest, est la découverte la plus importante de la région à ce jour. Les travaux réalisés dans la région ont consisté en des études de sismique réflexion, plusieurs types de levés géophysiques aériens et terrestres, des levés géochimiques, de la prospection, de la cartographie, des tranchées et quatre programmes de forage distincts qui ont recoupé des analyses d'or de plusieurs grammes par tonne dans des filonnets de quartz dans les sédiments de l'Athabasca. Les roches métasédimentaires du socle sous-jacent, à partir de 226 m de profondeur, ont également enregistré une minéralisation sous forme de pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite disséminées et de rares sphalérite, galène et molybdénite.

Le dernier programme de forage a recoupé des anomalies d'uranium dans le grès d'Athabasca et s'est conclu par des recommandations de forage sur plusieurs cibles supplémentaires.