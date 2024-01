Apogee Therapeutics, Inc. est une société de biotechnologie. Elle développe des produits biologiques différenciés pour le traitement de la dermatite atopique (DA), de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d'indications inflammatoires et immunologiques (I&I) connexes dont les besoins ne sont pas satisfaits. Ses programmes avancés sont APG777 et APG808, qui sont développés pour le traitement de la dermatite atopique et de la BPCO. APG777 est un anticorps monoclonal (mAb) sous-cutané (SQ) à demi-vie prolongée ciblant l'IL-13. APG808 est un anticorps monoclonal à demi-vie prolongée par voie sous-cutanée ciblant l'IL-4Rα. Ses programmes antérieurs, APG990 et APG222, utilisent une ingénierie avancée des anticorps pour cibler l'OX40L et à la fois l'IL-13 et l'OX40L, qui sont développés pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. APG222 est un ou plusieurs anticorps SQ à demi-vie prolongée ciblant à la fois l'IL-13 et l'OX40L, qui ont le potentiel d'améliorer les résultats dans la maladie d'Alzheimer.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale