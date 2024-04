Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. est une société d'investissement immobilier. La société se consacre principalement à la création, à l'acquisition, à l'investissement et à la gestion de prêts hypothécaires commerciaux de premier rang, de financements subordonnés et d'autres investissements en dette liés à l'immobilier commercial. Le principal objectif commercial de la société est d'acquérir ses actifs cibles afin d'offrir à ses actionnaires des rendements attrayants ajustés au risque sur le long terme, principalement sous la forme de dividendes et accessoirement d'une plus-value en capital. Sa stratégie d'investissement consiste à identifier des opportunités au sein de ses actifs cibles par l'intermédiaire de son gestionnaire et de ses affiliés ainsi que de leur plateforme, qui intègre l'expérience immobilière avec le capital-investissement et les marchés de capitaux dans la recherche de transactions, la souscription, l'exécution, l'exploitation, la gestion et la cession d'actifs. Ses actifs cibles sont garantis par des biens immobiliers aux États-Unis et en Europe. La société est gérée et conseillée par ACREFI Management, LLC.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé