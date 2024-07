Apollo Global Management, Inc. est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs et un prestataire de services de retraite. Elle opère dans trois secteurs : Gestion d'actifs, Services de retraite et Investissement principal. Le segment de la gestion d'actifs se concentre sur trois stratégies d'investissement : rendement, hybride et actions. Ces stratégies reflètent l'éventail des capacités d'investissement de sa plateforme en fonction du risque et du rendement relatifs. Les services de retraite sont assurés par Athene Holding Ltd (Athene), une société de services financiers spécialisée dans l'émission, la réassurance et l'acquisition de produits d'épargne-retraite conçus pour le nombre croissant de particuliers et d'institutions cherchant à financer leurs besoins en matière de retraite. Les lignes de produits d'Athene comprennent des rentes et des accords de financement. Le segment Principal Investing comprend les revenus des commissions de performance réalisées, les revenus d'investissement réalisés à partir de ses investissements au bilan, et certaines dépenses attribuables liées aux fonctions d'entreprise qui soutiennent l'ensemble de la société.