Apollo Global confie la direction de son équipe juridique à un associé de Sullivan & Cromwell.

Mme Chatterjee, qui était récemment à la tête de la pratique de gestion des investissements de Sullivan & Cromwell, a été nommée directrice juridique, à compter du 3 avril. Elle occupera le poste de directeur juridique d'Apollo en janvier prochain, succédant à John Suydam, responsable juridique de longue date, a déclaré le géant du capital-investissement.

Suydam est le responsable juridique d'Apollo depuis son arrivée en 2006 du cabinet d'avocats O'Melveny & Myers, où il était responsable des fusions et acquisitions. Suydam restera associé d'Apollo et deviendra conseiller principal, a déclaré la société.

Mme Chatterjee a déclaré dans un communiqué qu'elle se réjouissait de rejoindre Apollo "alors que l'environnement de la gestion d'actifs continue d'évoluer". Elle supervisera les activités de gestion d'actifs et de services de retraite de la société dont le siège est à New York.

Les sociétés de capital-investissement ont connu des difficultés au cours de l'année écoulée en raison de l'inflation élevée, de la hausse des taux d'intérêt et des troubles géopolitiques qui, ensemble, ont pesé sur le sentiment et ont entravé les sorties lucratives des investissements.

Apollo a déclaré plus tôt ce mois-ci que son bénéfice net ajusté du quatrième trimestre avait augmenté de 77% grâce aux solides bénéfices de son activité de services de retraite, même si les gains ont été partiellement compensés par une forte baisse de son portefeuille d'actions privées.

Apollo a déclaré mercredi que l'ancien sénateur américain Patrick Toomey a été nommé à son conseil d'administration.

Dans une déclaration, les coprésidents de Sullivan & Cromwell, Robert Giuffra et Scott Miller, ont souhaité bonne chance à Mme Chatterjee et ont déclaré qu'elle avait joué un rôle déterminant dans la création et la direction de la pratique de gestion des investissements de la société.

Plus d'informations ici :

Apollo Global nomme l'ancien sénateur américain Patrick Toomey à son conseil d'administration