Intrado Digital Media annonce un changement de nom au profit de Notified

ISLANDIA, New York, 27 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado Corporation (« Intrado »), un leader mondial des services technologiques, a annoncé aujourd'hui le changement de nom de son activité Digital Media qui deviendra Notified®. Le changement de nom fournira à Digital Media une identité de marché unique, représentative de sa suite complète de solutions.



En tant qu'unique cloud de communications au monde pour les événements, les relations publiques et les relations avec les investisseurs, les plateformes d'Intrado Digital Media permettent aux organisations de toutes tailles d'engager, d'influencer et d'informer leurs publics les plus importants : les employés, les clients, les investisseurs et les médias.

Parallèlement à l'adoption du nom Notified, les solutions uniques de l'entreprise seront rebaptisées Event Cloud, Public Relations (« PR ») Cloud et Investor Relations (« IR ») Cloud.

Le Notified Event Cloud permet aux organisateurs d'événements, aux spécialistes du marketing et aux professionnels de la communication d'acquérir et de fidéliser des clients via des événements virtuels, physiques et hybrides, des conférences, des salons professionnels, des assemblées publiques et des lancements de produits. Les clients peuvent facilement connecter des publics internationaux avec la plateforme hautement interactive de Notified et tirer parti des analyses intégrées afin de maximiser le retour sur investissement. Avec la récente acquisition de Hubb, Notified propose la technologie événementielle de bout en bout la plus complète et les services connexes pour permettre la création et la gestion d'événements sur les canaux physiques et numériques.

Notified IR Cloud permet aux professionnels des relations avec les investisseurs de gérer les communications, comme les téléconférences sur les résultats, dépôts réglementaires, communiqués de presse, journées des investisseurs et sites Web des relations avec les investisseurs, afin de maximiser la valeur pour les actionnaires à partir d'une plateforme unique.



« Étant donné la récente acquisition de Hubb et suite à une année de croissance incroyable pour notre organisation, le moment est venu d'abandonner le nom d'Intrado Digital Media au profit de Notified, qui illustre l'ensemble de ce que nous faisons. Ce changement de nom est une autre étape significative qui renforcera davantage notre activité alors que nous répondons aux besoins en rapide évolution de nos clients », a déclaré Ben Chodor, président d'Intrado Digital Media.

À propos d'Intrado Corporation

Intrado Corporation est un partenaire technologique mondial, innovant et basé sur le cloud servant des clients du monde entier. Nos solutions connectent les personnes et les organisations au bon moment et de la bonne manière, rendant ces connexions critiques plus pertinentes, engageantes et exploitables, transformant les informations en idées.

Intrado réalise des ventes et/ou des activités aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Sud. Intrado est contrôlée par des filiales de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO). Pour tout complément d'information, veuillez composer le 1-800-841-9000 ou consulter le site www.intrado.com ou www.notified.com .

