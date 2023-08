Apollo Hospitals Enterprise Limited est spécialisé dans les prestations de soins de santé. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de services de soins hospitaliers et d'interventions chirurgicales ambulatoires (54,6%) : exploitation, à fin mars 2022, d'un réseau de 71 hôpitaux (9 911 lits) ; - distribution de produits pharmaceutiques et de bien-être (36,5%) : exploitation d'un réseau de 4 529 pharmacies implantées en Inde ; - prestations de services de soins de santé et de diagnostic (8,9%) : exploitation de 254 cliniques de soins primaires, de 1 228 centres de diagnostic, de 90 centres de dialyse, de 95 cliniques dentaires, de 29 cliniques de prise en charge du diabète, de 15 cliniques d'obstétrique et pédiatriques et de 11 centres de soins spécialisés.

Secteur Installations et services en soins de santé