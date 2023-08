Apollo Medical Holdings, Inc. est une société de soins de santé. La société fournit des services de coordination des soins à chaque élément du système de prestation de soins de santé, y compris les patients, les familles, les médecins de premier recours, les spécialistes, les hôpitaux de soins aigus, les sites alternatifs de soins aux patients hospitalisés, les groupes de médecins et les plans de santé. Le réseau de médecins de la société se compose de médecins de premier recours, de médecins spécialistes, de médecins et de spécialistes auxiliaires, et d'hospitalistes. La société exploite une plateforme intégrée de prestation de soins de santé qui permet aux prestataires de participer avec succès à des accords de soins fondés sur la valeur. Pour mettre en œuvre une expérience centrée sur le patient et le médecin, la société a également d'autres opérations intégrées et synergiques, y compris des organisations de services de gestion (MSO) qui fournissent des services de gestion et d'autres services à ses associations de pratiques indépendantes affiliées (IPA), des cliniques ambulatoires, et des hospitalistes qui coordonnent les soins aux patients dans les hôpitaux.

Secteur Installations et services en soins de santé