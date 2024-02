Apollo Medical Holdings, Inc. est une société de soins de santé. La société fournit des services de coordination des soins à chaque élément du système de prestation de soins de santé, y compris les patients, les familles, les médecins de premier recours, les spécialistes, les hôpitaux de soins aigus, les sites alternatifs de soins aux patients hospitalisés, les groupes de médecins et les plans de santé. Ses segments comprennent Care Enablement, Care Partners et Care Delivery. Le segment Care Enablement est une plateforme clinique et administrative intégrée de bout en bout, alimentée par sa suite technologique, qui fournit des services opérationnels, cliniques, financiers, technologiques, de gestion et stratégiques. Le segment Care Partners se concentre sur la construction et la gestion de réseaux de prestataires en s'associant avec des partenaires prestataires pour une prestation de soins coordonnée. Le segment Care Delivery est une organisation de prestation de soins axée sur les données et visant à fournir des soins accessibles à tous les patients. Son organisation de prestation de soins comprend les soins primaires, les soins multi-spécialisés et les services de soins auxiliaires.

Secteur Installations et services en soins de santé