Apollo Micro : Newspaper Advertisements

Date: 11th April, 2022
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BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001
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National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Scrip Code: 540879
Symbol: APOLLO
ISIN: INE713T01010
Dear Sir(s),
Subject: Public Notice of Postal Ballot - 2022
Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice of Postal Ballot of the Company published on 11th April, 2022 in the Newspapers viz -Business Standard (English) and Nava Telangana (Telugu).
We request you to kindly take the above information on records.
Thanking You
Yours Faithfully
For Apollo Micro Systems Limited
Vitta Chaitanya Siva Shankar
Company Secretary & Compliance Officer Encl: As mentioned above
Enclosure: As above
MUMBAI | MONDAY, 11 APRIL 2022
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