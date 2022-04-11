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    540879   INE713T01010

APOLLO MICRO SYSTEMS LIMITED

(540879)
  Rapport
Cours en clôture Bombay Stock Exchange  -  11/04
152.20 INR   +4.46%
13/01Apollo Micro Systems Limited obtient une commande de fournitures consolidées d'une valeur de 153 millions d'INR.
CI
2021Apollo Micro Systems Limited reçoit une commande d'approvisionnement de 57,2 millions d'INR
CI
2021Apollo Micro Systems Limited propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2021, payable au plus tard le 28 octobre 2021
CI
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Apollo Micro : Newspaper Advertisements

11/04/2022 | 21:11
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Date: 11th April, 2022

BSE Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 540879

Symbol: APOLLO

ISIN: INE713T01010

Dear Sir(s),

Subject: Public Notice of Postal Ballot - 2022

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice of Postal Ballot of the Company published on 11th April, 2022 in the Newspapers viz -Business Standard (English) and Nava Telangana (Telugu).

We request you to kindly take the above information on records.

Thanking You

Yours Faithfully

For Apollo Micro Systems Limited

Vitta Chaitanya Siva Shankar

Company Secretary & Compliance Officer Encl: As mentioned above

Enclosure: As above

MUMBAI | MONDAY, 11 APRIL 2022

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Disclaimer

Apollo Micro Systems Ltd. published this content on 11 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2022 19:10:07 UTC.


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Données financières
CA 2021 2 031 M 26,8 M 24,6 M
Résultat net 2021 103 M 1,35 M 1,24 M
Dette nette 2021 1 165 M 15,4 M 14,1 M
PER 2021 18,5x
Rendement 2021 0,27%
Capitalisation 3 160 M 41,6 M 38,3 M
VE / CA 2020 0,72x
VE / CA 2021 1,51x
Nbr Employés 280
Flottant 40,9%
Graphique APOLLO MICRO SYSTEMS LIMITED
Durée : Période :
Apollo Micro Systems Limited : Graphique analyse technique Apollo Micro Systems Limited | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique APOLLO MICRO SYSTEMS LIMITED
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Karunakar Reddy Baddam Managing Director & Executive Director
Sudarshan Chiluveru Chief Financial Officer
Raghupathy Goud Theegala Chairman
Venkata Siva Prasad Chandrapati Director & Technical Director
Chaitanya Siva Vitta Secretary & Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
APOLLO MICRO SYSTEMS LIMITED-7.59%40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION16.66%148 900
LOCKHEED MARTIN CORPORATION29.86%125 684
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION19.79%72 194
GENERAL DYNAMICS CORPORATION16.10%67 191
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.21.00%49 815