Apollo Micro : Newspaper Advertisements

Date: 11th April, 2022

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: 540879

Symbol: APOLLO

ISIN: INE713T01010

Dear Sir(s),

Subject: Public Notice of Postal Ballot - 2022

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Public Notice of Postal Ballot of the Company published on 11th April, 2022 in the Newspapers viz -Business Standard (English) and Nava Telangana (Telugu).

We request you to kindly take the above information on records.

Thanking You

Yours Faithfully

For Apollo Micro Systems Limited

Vitta Chaitanya Siva Shankar

Company Secretary & Compliance Officer Encl: As mentioned above

Enclosure: As above

MUMBAI | MONDAY, 11 APRIL 2022

11

.

<

ôV'≤<>≤<> k˛eTyês¡+ 11 @Á|æ˝Ÿ 2022

�

d"|"◊(m+) Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± d"'êsê+ @#·÷]

d"'êsê+ @#·÷]

Á|üø±XŸ ø£s¡'Y

ãè+<>

e÷DÏø˘ düsêÿsY

düTuÛ≤wæD°n©

|æqs¡sTT $»j·THé

'·|üHéùdHé

_.$ sê|òüTe⁄T

$»j·T sê|òüTeHé

eTVü≤eTà

˙˝À'·Œ˝Ÿ ãdüTnXÀø˘ <>˝Ò

sêeT#·+Á<>√yéT

õ.sêeTø£èwüíj·T´

dü÷s¡´ø±+'· $TÁXÊ

m+.m uÒ_

ø=&çjÓT&ç u≤ø£èwüíHé

17 eT+~'√ bı*{Ÿã÷´s√

Ǭø qj·THêsY q>∑sY qT+∫ qe'Ó+>±D Á|ü'˚´ø£ Á|ü‹ì~Û

uÛ≤s¡'· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (e÷]ÿ‡düTº) Á|ü± d"'êsê+ @#·÷] ‹]- mìïø£j·÷´s¡T. eTVü‰düuÛÑ ∫e] s

1. d"'êsê+ @#·÷],

2. Á|üø±XŸ ø£s¡'Y,

3. e÷DÏø˘ düsêÿsY,

4. |æqs¡sTT $»j·THé,

√E5. _.$ sê|òüTe⁄T,

6. ã�+<> Ä~yês¡+ 85 eT+~' √ q÷'·q πø+Á≈£î+~. n˝≤π> πø+Á∑TZs¡T Á|ü'˚´ø£ ÄVü‰«ì'·TqT, Ç≈£î+~. q÷'·q πø+Á˚X¯yÓTÆ bÕغ Á|ü√ bı*{Ÿ ã÷´s√qT mqTï≈£î+~. >∑'· bı*{Ÿã÷´s√˝À Oqï Vü≤qïHé yÓTT˝≤¢, m¬ø |ü˝À á kÕ] eTT>∑TZs¡T ø='·Ô>± e#êÃs¡T. yês¡T sêeT#·+Á√yéT, m $»j·Tsê|òüTeHé, nXÀø˘ <>˝Ò. πø+Á˝À 17 eT+~ ø='·Ôyês¡T, 15 eT+~ eTVæ≤fi¯T OHêïs¡T. >∑'· πø+Á˝À 94 eT+~ düuÛÑT´T O+&É>±, á kÕ] Ä dü+K´ 85øÏ '·-Z+~.

7. ø=&çj˚T] u≤ø£�wüíHé,

8. m+.m uÒ_,

9. dü÷s¡´ø±+'· $TÁXÊ,

10. eTVü≤eTà

11. düTuÛ≤wæDÏ Ä© (Ád"Ô)

12. õ.sêeTø£�wüíHé,

13. '·|üHéùdHé,

14. ì˝À'·Œ˝Ÿ ãdüT

15. $.Áoìyêdüsêe⁄,

16. m+.m.>∑|òüPsY,

17, düTÁ|üø±XŸ 'êTø£›sY,

18. ÇkÕŒ¤ø£sY ¬sVü‰àHé (ø='·Ôyês¡T)

� 85 eT+~'√ πø+Á

19, ˝≤Hé #Í

20. ne<˚XŸ ≈£îe÷sY,

21. ¬ø.m+. ‹yê],

22. ns¡TDY yÓTVü≤'ê,

23, düTπs+˘,

(Ád"Ô)

24. z+ø±sY cÕ<>

25, eTVü≤eTà±$T

26. Á|üø±XŸ $|ü¢$ (ø=..)

27. j·TT.ãdüesêCŸ (ø=..)

28. m.$»j·T sê|òüTeHé,

29. |æ.¬ø ÁoeT‹ (Ád"Ô)

30, Ç.|æ »j·Tsê»Hé,

31. {Ï.m+ <∏ëeTdt ôV'≤C≤ø˘

32. ¬ø.¬ø XË'» (Ád"Ô)

33. m ¬ø u≤Hé,

34. meTs¡+ ø£ØyéT,

35. ¬ø. sê<>�wüíHé,

36. m+.$.>√$+

37. ¬ø.mHé. u≤>√bÕHé (ø=..) � 17 eT+~ ø='·Ôyês¡T � 15 eT+~ eTVæ≤fi¯T

38. |æ.sêJyé (ø=..)

39. |æ.dür<˚$ (Ád"Ô) (ø=..)

40. dæ.mdt.düTC≤'· (Ád"Ô) (ø=..)

41. »dæ«+¥,

42. ñ

43. C….|æ >±${Ÿ,

44. Ä© øÏc˛sY |ü{≤ïj·Tø˘,

45. düTœ«+¥ ôwU≤Hé,

46. nÁe÷ sêyéT,

47. ¬ø.u≤ø£�wüíHé,

48, j·TT.yêdüTøÏ (Ád"Ô)

49. |æ.dü+|ü'Y,

50. |æ.wüDTà>∑+ (ø=..)

51. '·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<>

52. #Ós¡T|ü*¢ d"'êsêeTTT,

53, õ.Hê>∑j·T´,

54. õ'˚+Á<>

55. n|òüTÀsY <˚yé ãs¡àHé,

56. s¡e÷

57. '·|üHé #·Áø£e]Ô,

58. Hêsêj·TDYø£sY (ø=..)

59. V"≤sê˝≤˝Ÿ j·÷<>

60. sêeT#·+Á√yéT,

61. ÁoB|t uÛÑ{≤º#ês¡´,

62. n$Tj·T bÕÁ'ê,

63. sê_Hé <˚yé,

64. düT»Hé #·Áø£e]Ô,

65. nu≤"dt sêjYT #Í<>

66. πsU≤ >√ kÕ«$T (Ád"Ô)

67. n+E ø£sY, (Ád"Ô)

68. cÕMTø˘ ˝≤Væ≤], (ø=..)

69. düT$T'Y <˚ (ø=..)

70. ≤+Áu≤+, (Ád"Ô) (ø=..)

71. nXÀø˘ <>˝Ò

72. CÀπ>+Á

73. ¬ø.ùV≤eT'· (Ád"Ô)

74. sêCÒ+Á

75. dü«<˚XŸ <˚yé sêjYT,

76. mdt.|ü⁄D´e‹ (Ád"Ô)

77. eTTs¡∞<>

78. ns¡TDY ≈£îe÷sY,

79. $p ø£�wüíHé,

80. eT]j·T+ <>˝Ò (Ád"Ô)

81. m.ÄsY. dæ+

82. _. yÓ+ø£{Ÿ (ø=..)

83. ÄsY. ø£s¡TeTj·THé (ø=..)

84. ¬ø mHé ñy˚Twt (ø=..)

85. '·s¡Tyê'· yÓ¢&çkÕÔs¡T.

πø+Á

1. sêCÒ+Á¥ H˚-

2. dü+»jYT |üsêfÒ πø+Á˚´ø£ ÄVü‰«ì'·TT

1. mdt sêeT#·+ÁfiË'¢

2._eTHé ãdüT

3. Vü≤qïHé yÓTT˝≤¢

ø£+Á{À˝Ÿ ø£$TwüHé #Ó'¬sàHé>± m¬ø |ü<>

Ǭø qj·THêsY q>∑sY qT+∫ qe'Ó+>±D Á|ü‹ì~Û ø£+Á{À˝Ÿ ø£$TwüHé #Ó'¬sàHé>± m¬ø |ü≈£î eT+ ˝Ÿ ø£$TwüHé düuÛÑT´T>± m¬ø |ü ≈£îe÷sY, Áo≤º#ês¡´, mdt. Ms¡j·T´qT eTVü‰düuÛÑ mqTï ≈£îqï~. nq+'·s¡+ ø£+Á{À ˝Ÿ ø£$TwüHé düuÛÑT´T düe÷y˚X¯yÓTÆ #Ó'¬sàHéqT mqTï≈£îHêï s¡T.bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´T>± ]©yé nsTTq mdt. sêeT#·+ÁfiË'¢, _eTHéãdüT, Vü ≤qïHéyÓTT˝≤¢qT πø+Á ˚´ø£ ÄVü‰«ì'·TT >± eTVü‰düuÛÑ mqTï≈£îqï~.

yÓ≥s¡q¢≈£î eTVü‰düuÛÑ dü'êÿs¡+

Ǭø qj·THêsY q>∑sY qT+∫ qe'Ó+>±D Á|ü‹ì~Û

M& √ÿT |ü*øÏ+~.

eTVü‰düuÛÑ˝À ñ'·ÿ+sƒ¡ yê'êes¡D+ HÓø=+~.

düTBs¡Èø±+ Á|üC≤J$'·+ >∑&ç|æ, bÕغ˝À ¬s&éôd÷´{Ÿ ìHê<> ˝À πø+Á ı*{Ÿã÷´s √ kÕúsTT ˝mÀdt.sêeT#·+Á ∫ 'êC ≤>± ejÓ÷uÛ ≤s¡+, Ç'V·sü¡ ≤qïHéyÓTT ˝≤¢qT

á dü+± e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. πø+Á<>

düuÛÑT´T>± 'Ó+>±D,e÷s¡TyÓ÷-+~. Ä+Á<> ˚XŸ qT+ ∫ |æ fiË' fl,_eTHéãdüT,u≤ ≤+∫q |æ.

d"|" ◊(m+e)T

ø±s¡D ≤' √ ]©yé nsTTq d"ìj·TsYÁ|ü<>± mìï¬ø'q d"'êsê+@#·÷] Hêj·T≈£î≈£î eTVü‰düuÛÑ |òüTq+>± dü'êÿs¡+ #˚dæ mÁs¡XÊTyêT ø£|æŒ dü'·ÿ]+#ês¡T.

uÛÑ$wü´'Y ˝Àq÷ yê] ùdeT n+<> ≤≥T ˝À ñ+{ ≤j·Tqï Äø±+ø£åqT

≈£L&Ü 'êC≤ eTVü‰düuÛÑ˝À ]©yé nj·÷´s¡T.

Á¬ø&Óì¸j·T˝ Ÿ]b ˛s¡Tº

Ǭø qj·THêsY q>∑sY qT+∫ qe'Ó+>±D Á|ü‹ì~Û

Á|ü‹ì<> ˝À¢ 30 dü+e'·‡sê ej·TdüT˝À|ü⁄ yês¡T @&ÉT>∑Ts¡T, 30 qT+∫

d"|"◊(m+) 23e eTVü‰düuÛÑ≈£î Á|ü‹ì± 39 dü+e'·‡sê ˝À¢|ü ⁄ 94 eT+~ eTVæ ≤fi¯T Vü ≤»s¡j·÷´s¡T. yÓTT'·Ô+yês¡T21eT+~, 40qT+ ∫ Á|ü‹ì<> ˝À¢M]~12.89XÊ'·+.|ü]o ≈£îT>±1249 dü+e'·‡sê ˝À¢|ü ⁄ eT+~ Vü‰»s¡Tø±>±,Ms¡T 15.58 XÊ'·+>± ñHêïs¡T. yês¡T77eT+~, 50qT+ ∫ Á|ü‹ì± |ü ⁄s¡TwüßT 634 eT+~ 59 dü+e'·‡sê˝À¢|ü⁄ yês¡T |ü]o ≈£îT>± 62 eT+~Vü‰»s¡j·÷´s¡T.30 217 eT+~, 60 qT+∫ dü+e'·‡sêø£Hêï '·≈£îÿe e ⁄qï yês¡T yÓTT'·Ô+ 69 dü+e'·‡sê˝À¢|ü⁄ 290

94 eT+~ eTVæ≤fi≤ Á|ü‹ì<>

eT+~, 70 dü+e'·‡sêT n+'· ≈£îô|'qTqï yês¡T117 eT+~ ñHêïs¡T. |ü]o ≈£î ˝À¢ 30 dü+e'·‡sê ˝À¢|ü ⁄ yês¡T Äs¡T> ∑Ts¡T,30`39dü+e'·‡sê ˝À¢|ü ⁄yês¡T8eT+~, 40`49 dü+e'·‡sê˝À¢|ü⁄ yês¡T 8eT+~, 50qT+&ç 59 dü+e'·‡sê˝À¢|ü⁄ yês¡T22 eT+~,60qT+∫ 69 dü+e'·Œsê ˝À¢|ü ⁄ yês¡T24, 70 dü+e'·‡sêT n+'·≈£îô|'ã&çq yês¡T8 eT+~ ñHêïs¡T.n'·´~Ûø£ ej·TdüT‡qï Á|ü‹ì~Û>± |æ. eTVü≤eTà<> ≈£î{Ï º (90),n‹ |æqïej·TdüTqï Á|ü‹ì~Û>±Äs¡´ sêCÒ+Á≈£î˝À¢ n'·´~Ûø£ ej·TdüT‡qï yê]>± > ∑T ˝≤+ ø±«BÛsYuÛÑ{Ÿ(88) n‹∫qï ej·TdüTqï yê]>± XË'˝Ò+Á<>

n'·´~Ûø£ C…'T J$'·+ >∑&ç|æq '·]>±$T eTVü‰düuÛÑ≈£î Á|ü‹ì± e∫Ãq yê]˝À j·T÷dü|òt '·]>±$T n'·´~Ûø£+>±6 dü+e'·‡sê C…'T .J$'·+ > ∑&çbÕs¡T.5 qT+ ∫ 10 dü+e'·‡sê C…'T J$'·+ > ∑&ç|æq yês¡T Á|ü‹ì<> ˝À¢ eTT> ∑TZs¡T ñHêïs¡T.¬s+&ÉT qT+∫ ◊ ∑&ç|æq yês¡T12 eT+~, ˇø£{Ï qT+∫ ¬s+&ÉT dü+e'·‡sê C…'T J$'·+ >∑&ç|æq yês¡T21 eT+~, Äs¡T HÓ\ qT+∫ ˇø£ÿ dü+e'·‡s¡+ C…'T J$'·+ >∑&ç|æq yês¡T 20 eT+~ ñHêïs¡T. Á|ü‹ì~Û>± Vü‰»¬s'q ø±+‹ >∑+>∑÷* n'·´~Ûø£+>±8 dü+e'·‡sê Äs¡T HÓ\ ø±˝+ nC≤"'· J$'·+ >∑&çbÕs¡T.