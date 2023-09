Apollo Micro Systems Limited conclut des accords importants avec l'Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO)

Apollo Micro Systems Limited a été déclarée comme le moins-disant dans plusieurs projets de l'Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO) et d'une autre entreprise du secteur public. Ces projets représentent une valeur cumulée de 281,5 millions d'INR. Ce développement significatif s'est produit au cours de la semaine dernière, et nous attendons avec impatience le lancement des commandes correspondantes dans un futur proche. Les détails de ces accords sont les suivants : Accord de transfert de technologie pour la technologie de guidage et de navigation : Cet accord porte sur une technologie importante qui présente un immense potentiel sur les marchés nationaux et internationaux. Cette technologie est utilisée pour convertir les armes conventionnelles non guidées en armes guidées. La société a travaillé en étroite collaboration avec le DRDO sur cette technologie et a été sélectionnée comme partenaire de transfert de technologie par le biais d'un accord de licence de transfert de technologie. Accord de transfert de technologie pour la militarisation d'un imageur thermique portatif avec LRF (WHHTI) : cette technologie de pointe implique la militarisation d'un imageur thermique portatif avec un télémètre laser (LRF). Le WHHTI est une plateforme d'armement de pointe dotée d'un système électro-optique qui répond non seulement aux besoins de surveillance des zones frontalières/sensibles, mais qui vise également à fournir des contre-mesures télécommandées pour neutraliser la menace dans toutes les conditions. Le système a la capacité de surveiller et d'engager des menaces potentielles à distance. Ses caractéristiques techniques sont l'amélioration du rôle du HHTI existant, l'observation et l'engagement avec le soldat dans un lieu protégé et le soldat reste dans un environnement contrôlé, ce qui augmente l'efficacité opérationnelle.

Le système élimine la nécessité d'avoir deux soldats pour effectuer la surveillance et les activités de neutralisation des menaces, réduisant ainsi les risques de mauvaise communication ou d'erreur humaine. Accord de transfert de technologie pour l'actionneur électromécanique rotatif : Cet accord représente la collaboration de la société avec le DRDO dans le développement d'actionneurs électromécaniques linéaires et rotatifs pour diverses capacités. La société a été sélectionnée comme partenaire de transfert de technologie par le biais d'un accord de licence pour le transfert de technologie. Accord de transfert de technologie pour le calculateur avionique unifié : Le calculateur avionique unifié est un sous-système embarqué complexe qui joue un rôle essentiel dans l'armement et dispose de tous les algorithmes de contrôle, de guidage et de navigation. La société a travaillé en étroite collaboration avec le DRDO sur cette technologie et a été sélectionnée comme partenaire de transfert de technologie par le biais d'un accord de licence de transfert de technologie.