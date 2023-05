ACTIONS INDIENNES - Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse avant les données macroéconomiques clés et les bénéfices.

Les actions indiennes devraient ouvrir en hausse mercredi, dans un contexte de prudence sur les marchés mondiaux, avant la publication de données macroéconomiques clés aux États-Unis et de résultats d'entreprises pour les principales sociétés nationales.

Les contrats à terme sur les actions indiennes du NSE, cotées à la bourse de Singapour, étaient en hausse de 0,19 % à 18 345, à 8h18 IST.

Les actions de Wall street ont baissé avant les données sur les prix à la consommation aux États-Unis et les prévisions décevantes de plusieurs entreprises. Les investisseurs attendent les données sur l'inflation pour des indications potentielles sur la trajectoire future de la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. Les marchés asiatiques ont été modérés.

Les actions indiennes ont été peu modifiées mardi, en raison d'une série de bénéfices. L'indice de référence Nifty 50 a augmenté de plus de 5 % au cours de l'exercice 2024 jusqu'à présent, grâce à une saison de résultats relativement stable.

"La saison des résultats a été convenable avec 77% des entreprises de notre couverture qui ont atteint ou dépassé les attentes en matière de bénéfices", ont déclaré les analystes de Motilal Oswal dans une note. La société de courtage a identifié les secteurs de la finance et de l'automobile comme étant les plus performants au cours du trimestre de mars.

Larsen & Toubro Ltd, Dr Reddy's Laboratories Ltd, Bosch Ltd, Godrej Consumer Products Ltd, Cera Sanitaryware Ltd, et Escorts Kubota Ltd sont parmi les entreprises qui ont publié leurs résultats trimestriels mercredi.

Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série d'achats d'actions indiennes pour la neuvième session consécutive mardi, en ajoutant des actions pour une valeur de 19,42 milliards de roupies (237,5 millions de dollars).

Les actions à surveiller :

** Nazara Technologies Ltd : L'entreprise annonce une hausse de son bénéfice net consolidé pour le trimestre de mars.

** SRF Ltd : La société affiche une baisse des bénéfices au trimestre de mars, augmente les dépenses d'investissement pour la mise en place d'une usine de fabrication de feuilles d'aluminium à 5,30 milliards de roupies contre 4,25 milliards de roupies.

** Apollo Tyres Ltd : Le groupe annonce une hausse de son bénéfice consolidé au 4ème trimestre ; recommande un dividende final de 4 roupies par action.

** Greaves Cotton Ltd : La société conclut un accord définitif pour l'acquisition d'Excel Controlinkage. (1$ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage de Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; Rédaction de Sonia Cheema)