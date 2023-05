L'entreprise indienne Apollo Tyres dépasse ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à la baisse des coûts du caoutchouc et à une forte demande

Le fabricant indien de pneus Apollo Tyres Ltd. a annoncé mardi un bénéfice presque quatre fois plus élevé au quatrième trimestre, dépassant les estimations, grâce à la baisse des coûts du caoutchouc et à de fortes ventes d'automobiles sur le marché intérieur.

Le bénéfice consolidé de la société a presque quadruplé pour atteindre 4,27 milliards de roupies (52,21 millions de dollars) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,13 milliard de roupies un an plus tôt.

Les analystes, en moyenne, avaient estimé un bénéfice de 3,44 milliards de roupies, selon les données de Refinitiv IBES.

La baisse des coûts du caoutchouc et les fortes ventes de véhicules en Inde au cours des trois premiers mois de l'année ont profité aux fabricants de pneus indiens, notamment MRF Ltd et Ceat Ltd.

Selon les analystes, les hausses de prix ont également permis aux entreprises de renforcer leurs marges, Ceat ayant multiplié son bénéfice par cinq et MRF ayant plus que doublé le sien pour le trimestre se terminant le 31 mars.

Les recettes d'exploitation d'Apollo ont augmenté de 12 % pour atteindre 62,47 milliards de roupies, le coût des matériaux consommés ayant baissé d'environ 11,2 % par rapport au trimestre précédent.

Les dépenses totales de la société ont toutefois augmenté d'environ 5,6 % d'une année sur l'autre.

Les ventes dans la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (APMEA), le plus grand segment de l'entreprise, ont augmenté de près de 10 %.

Apollo a également recommandé un dividende final de 4 roupies par action.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes) (Reportage d'Anisha Ajith à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)