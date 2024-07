Apollo Tyres Limited fabrique et vend des pneus automobiles. La société opère dans le secteur des pneus automobiles, des tubes automobiles et des flaps automobiles. Ses secteurs géographiques comprennent l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique (APMEA), l'Europe et d'autres secteurs. Elle s'adresse à des segments de consommateurs spécifiques par le biais de ses marques Apollo et Vredestein. La marque Apollo est disponible dans diverses catégories, notamment les véhicules commerciaux, les véhicules de tourisme, les deux-roues, les véhicules agricoles et industriels. Les produits de la marque Vredestein comprennent des pneus de voiture, des pneus pour applications agricoles et industrielles et des pneus de bicyclette. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend toute la gamme de pneus pour voitures particulières, SUV, MUV, camionnettes, autobus, deux-roues, agricoles, industriels, spécialisés, pour bicyclettes et tout-terrain, ainsi que des matériaux de rechapage et des pneus. Ses activités se déroulent en Inde et comprennent cinq usines de fabrication de pneus, deux situées à Cochin et une à Vadodara, Chennai et Andhra Pradesh.

Secteur Pneumatiques