Apollomics Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de thérapies oncologiques susceptibles d'être combinées à d'autres options thérapeutiques pour exploiter le système immunitaire et cibler des voies moléculaires spécifiques afin d'inhiber le cancer. Apollomics dispose d'un portefeuille d'environ neuf médicaments candidats dans le cadre de plusieurs programmes, dont six sont en phase de développement clinique. Les principaux programmes d'Apollomics comprennent l'étude de son produit phare, le vebreltinib (APL-101), un inhibiteur puissant et sélectif de c-Met pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules et d'autres tumeurs avancées présentant des altérations de c-Met, qui fait l'objet d'un essai clinique multicohorte de phase II aux États-Unis. La société développe également un candidat médicament anticancéreux, l'uproleselan (APL-106), un antagoniste spécifique de la E-Sélectine qui pourrait être utilisé en complément de la chimiothérapie standard pour traiter la leucémie myéloïde aiguë et d'autres cancers hématologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale