La star australienne de l'IA Appen affiche une perte au premier semestre, les actions plongent

L'avertissement de mardi montre comment les réductions de dépenses importantes des géants mondiaux de la technologie, confrontés à une inflation galopante et à des taux d'intérêt en hausse, se répercutent sur le marché boursier australien, où Appen a été le favori des analystes en raison de sa clientèle très connue.

Pour ajouter aux défis d'Appen, de nouvelles fonctions de confidentialité dans les produits d'Apple Inc ont réduit la capacité des grands annonceurs, y compris Facebook, qui appartient à Meta Platforms Inc, et Google d'Alphabet Inc, à cibler les utilisateurs, ce qui a un impact sur leur appétit pour les données précises sur les utilisateurs, disent les analystes.

Le modèle économique d'Appen consiste à sous-traiter des centaines de projets de vérification des données à des sous-traitants qui vérifient et étiquettent manuellement le contenu en ligne, que les clients introduisent ensuite dans leurs algorithmes.

Après avoir averti d'une baisse des bénéfices en mai, Appen a déclaré qu'elle s'attendait désormais à une perte nette de 3,8 millions de dollars pour le semestre clos en juin, ce qui serait sa première perte intermédiaire depuis son introduction en bourse en 2015, contre un bénéfice net de 12,5 millions de dollars un an plus tôt.

"Les conditions ont changé au cours de l'année", a déclaré le directeur général Mark Brayan lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

"Nous pensons qu'il s'agit d'un ralentissement, plutôt que d'une situation concurrentielle", a-t-il ajouté, lorsqu'on lui a demandé si la société avait perdu des affaires au profit de rivaux comme le canadien Telus International, qui, avec Appen, domine le marché mondial de la formation dite d'intelligence artificielle.

Les actions d'Appen ont chuté jusqu'à 29 % à la mi-session, contre une baisse d'un demi-point de pourcentage sur le marché plus large.

"La visibilité des bénéfices a historiquement été faible et dans cet environnement d'affaiblissement des dépenses publicitaires mondiales... il semble probable que la visibilité ait pris un coup de frein", a écrit John Campbell, analyste de Jefferies, dans une obligation de recherche.

Garry Sherriff, analyste de RBC Capital Markets, a déclaré que le sentiment de refroidissement des investisseurs était "susceptible de se poursuivre ... étant donné les multiples déclassements matériels et les questions sur la visibilité des revenus et la stratégie".