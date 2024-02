Appen Limited (Appen) est une société basée en Australie. Elle fournit des solutions et des services de données pour l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA). La société opère à travers deux segments : Global Services et New Markets. Global Services représente les services que la société fournit à ses cinq clients technologiques américains (clients mondiaux) en utilisant les plateformes et les outils d'annotation de données du client. New Markets comprend la plateforme et les outils d'annotation de données d'Appen (Global Product), ainsi que les unités commerciales Entreprise, Gouvernement et Chine. Les nouveaux marchés comprennent également les capacités de géolocalisation et de données de points d'intérêt (POI) de Quadrant. Sa plateforme d'annotation est la plateforme que les clients et les équipes internes utilisent pour concevoir, exécuter et gérer les tâches d'annotation de données. L'entreprise dessert divers secteurs, notamment la technologie, l'automobile, les services financiers, les soins de santé, la vente au détail et les organismes gouvernementaux.

Secteur Services et conseils en informatique