AppFolio, Inc. est un fournisseur de solutions de gestion d'entreprise en nuage pour l'industrie immobilière. Les solutions de la société permettent à ses clients de transformer numériquement leurs activités, d'automatiser et de rationaliser les opérations commerciales essentielles. Les solutions d'AppFolio sont conçues pour répondre à ce besoin dans le secteur de l'immobilier et aider un écosystème de plus en plus interconnecté et croissant d'utilisateurs, y compris les gestionnaires de biens immobiliers, les propriétaires de biens immobiliers, les gestionnaires d'investissements immobiliers, les candidats à la location, les résidents et les fournisseurs de services, avec des transactions critiques tout au long du cycle de vie de l'immobilier, y compris la sélection de locataires potentiels, l'envoi et la réception de paiements et la fourniture de services d'atténuation des risques liés à l'assurance. Ses solutions comprennent la plateforme AppFolio, AppFolio Property Manager et AppFolio Property Manager Plus. La société propose également divers services à valeur ajoutée, notamment des services de paiement électronique, des services de présélection des locataires et des assurances.

Secteur Logiciels