Appian Corporation est un éditeur de logiciels qui propose une plateforme d'automatisation des processus. La société aide les entreprises à créer des applications et des flux de travail grâce à une plateforme d'automatisation à code bas. Sa plateforme Appian est une plateforme d'automatisation intégrée qui permet aux organisations de transformer leur façon de travailler, en leur permettant de concevoir, d'automatiser et d'optimiser les processus de bout en bout et les opérations commerciales complexes. Elle offre le flux de travail, l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation robotique des processus (RPA), la structure des données et l'exploration des processus dans une plateforme low-code entièrement intégrée. Son architecture brevetée de tissu de données fournit une solution permettant aux organisations de prendre des décisions éclairées et d'orienter les processus à partir d'une vue à 360 degrés des opérations commerciales. La technologie SAIL (Self-Assembling Interface Layer) de la société et l'utilisation d'une conception à code bas permettent à ses clients de créer des expériences utilisateur intuitives et de les déployer sur le Web et les appareils mobiles.

Secteur Logiciels