EQS-News: Appier / Mot-clé(s) : Autres

Appier fait triompher le reciblage dans les hypercasual games : comment Thief Puzzle de TapNation a atteint les objectifs KPI



10.07.2024 / 12:30 CET/CEST





Appier fait triompher le reciblage dans les hypercasual games : comment Thief Puzzle de TapNation a atteint les objectifs KPI

PARIS, FRANCE - Media OutReach Newswire - 10 juillet 2024 - Appier, une entreprise de software as a service (ou logiciel en tant que service) qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour faciliter la prise de décision dans les entreprises, est ravie d’annoncer son partenariat fructueux avec la société TapNation, un éditeur reconnu spécialisé dans les jeux mobiles, pour optimiser l’acquisition de nouveaux utilisateurs pour le jeu incontournable Thief Puzzle. Grâce à la solution de reciblage CrossX d’Appier, TapNation a atteint des objectifs KPI remarquables, comprenant un Return On Ad Spent (ROAS) de 130%.

Classée parmi les 14 entreprises ayant la croissance la plus rapide en Europe par le Financial Times, la société TapNation est un éditeur spécialisé dans les jeux mobiles qui aide les développeurs à promouvoir leurs jeux. Thief Puzzle est un hypercasual game très stimulant et ludique développé par TapNation. Dans ce jeu, les joueurs deviennent des voleurs intelligents qui doivent résoudre des puzzles complexes et surmonter des obstacles difficiles pour réussir leurs larcins. Avec son expérience de jeu intuitive, des graphiques captivants et des puzzles innovants, Thief Puzzle s’est rapidement imposé comme un incontournable chez les joueurs de jeux mobiles. Le jeu allie stratégie et fun, pour garantir que les joueurs ne se lassent pas, lui permettant de se démarquer dans l’impressionnant portefeuille de jeux de TapNation.

Augmenter l’acquisition de nouveaux utilisateurs malgré les restrictions de confidentialité

Dans le paysage hautement compétitif du mobile gaming, TapNation a cherché des solutions innovantes pour augmenter l’acquisition de nouveaux utilisateurs et leur fidélisation à Thief Puzzle, malgré les défis posés par les restrictions de confidentialité d’iOS. En adoptant la solution de reciblage CrossX d’Appier, TapNation a réussi à activer sa base d’utilisateurs de qualité et à cibler les joueurs dont la LTV (Lifetime Value) était élevée. La collaboration s’est concentrée sur l’optimisation d’indicateurs clés tels que le coût par clic (CPC), le taux de conversion (CVR) et le coût par acquisition (CPA) pour atteindre des résultats impressionnants.

Appier a conçu un modèle utilisateur personnalisé avec un ROI élevé pour les hypercasual games axés sur l’IAA en adoptant son modèle de segmentation utilisateur existant pour identifier les utilisateurs ayant une LTV plus élevée

Dans les 10 jours suivant une période d’apprentissage d’un mois et demi, TapNation a atteint un ROAS impressionnant de 130%. L’optimisation continue d’un modèle utilisateur avec un ROI élevé a garanti un ROAS stable et durable, réduisant de manière significative la période de récupération de l’investissement par rapport aux réseaux SDK traditionnels. Ce succès souligne l’efficacité de l’approche basée sur l’IA d’Appier dans l’industrie des hypercasual games.



« Appier est devenu notre troisième plus grand moyen d’acquisition de nouveaux utilisateurs sur iOS grâce au succès que nous avons connu avec CrossX. Notre partenariat a apporté un succès tangible à notre jeu Thief Puzzle, augmentant la valeur utilisateur. Grâce à cette solution innovante, nous avons vu un engagement utilisateur remarquable et des améliorations de la fidélité. Nous sommes globalement satisfaits et anticipons avec impatience d’autres triomphes dans le cadre de la poursuite de notre collaboration avec Appier. Nous espérons que l’avenir nous réserve encore de grandes choses ensemble ! » a indiqué Jatin Mittal, Head of User Acquisition chez TapNation.

Rôle d’Appier dans le succès de TapNation

Appier a développé un modèle utilisateur personnalisé avec un ROI élevé pour les hypercasual games axés sur l’IAA (In-App Advertising) de TapNation. Cela implique une collecte de données exhaustives sur les joueurs existants et l’utilisation de publicités vidéos dynamiques pour optimiser le CPC et le CVR. En adoptant dès le premier jour des liens profonds, Appier s’est assuré d’un engagement utilisateur efficace et a impacté de manière significative le succès de reciblage de TapNation.

La collaboration de TapNation avec Appier illustre le pouvoir des solutions de reciblage avancées basées sur l’IA pour surmonter les restrictions de confidentialité et atteindre une croissance exceptionnelle sur le marché des jeux mobiles. La solution de reciblage CrossX d’Appier a transformé l’acquisition de nouveaux utilisateurs et les stratégies de fidélisation, établissant une nouvelle norme pour le succès dans les hypercasual games.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’étude de cas ici.

À propos d’Appier

Appier (TSE: 4180) est une entreprise de software-as-a-service (ou logiciel en tant que service) qui utilise l’intelligence artificielle pour faciliter la prise de décision. Fondée en 2012 avec l’objectif de démocratiser l’IA, la mission d’Appier est de transformer l’IA en ROI en rendant les logiciels intelligents. Appier possède 17 bureaux à travers l’APAC, l’Europe et les États-Unis et est coté à la Bourse de Tokyo. Consultez www.appier.com pour plus d’informations sur l’entreprise et ir.appier.com/en/ pour plus d’informations sur les Investor Relations.

À propos de TapNation

TapNation est un éditeur central spécialisé dans les jeux mobiles, dont le but est d’aider les développeurs à promouvoir leurs jeux. Le Financial Times l’a classée parmi les 14 entreprises à la croissance la plus rapide en Europe et elle s’est rapidement imposée comme un acteur majeur de l’industrie des jeux mobiles. En 2023, l’entreprise a été sélectionnée pour le prestigieux programme French Tech 120, reflétant son impact significatif et son potentiel de croissance continue. Avec un portefeuille de plus de 40 jeux et plus d’un milliard de téléchargements, TapNation propose des expériences de jeu stimulantes et ludiques à un large public. L’approche innovante de l’entreprise et son dévouement à l’excellence lui ont valu d’être classée première dans les catégories « Media and Entertainment », selon Statista, ce qui conforte sa position de leader sur le marché en pleine expansion des hypercasual games. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.tap-nation.io/

Contact presse

Lara Sampara

Senior PR Manager

lara.sampara@appier.com