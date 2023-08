Apple Hospitality REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier autogéré (REIT) qui investit dans des biens immobiliers productifs de revenus, principalement dans le secteur de l'hébergement, aux États-Unis. La société possède environ 221 hôtels avec un total de 29 100 situés dans 88 marchés à travers 37 états. Les hôtels de la société sont exploités sous diverses marques, telles que Hampton, Courtyard, Homewood Suites, Residence Inn, Fairfield, Home2 Suites, SpringHill Suites, TownePlace Suites, AC Hotels, Hyatt Place, Marriott, Embassy Suites, Independent, Aloft et Hyatt House. Ses hôtels sont situés dans différents États des États-Unis, dont l'Alabama, l'Alaska, l'Arizona, l'Arkansas, la Californie, le Colorado, la Floride, la Géorgie, l'Idaho, l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, la Louisiane, le Maine, le Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oregon, Oklahoma, Pennsylvanie, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Utah, Virginie, Washington et Wisconsin.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé